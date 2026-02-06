B1 Inregistrari!
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5. Acuzațiile

Traian Avarvarei
06 feb. 2026, 09:07
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5. Acuzațiile
Foto: Direcția Națională Anticorupție / Facebook
Cuprins
  1. Unde face percheziții DNA
  2. Relații cu dezvoltatori imobiliari

Procurorii DNA fac, vineri dimineață, percheziții la Primăria Sectorului 5, într-un dosar de trafic de influență, luare și dare de mită, în legătură cu emiterea de autorizații pentru construirea unor blocuri noi.

Unde face percheziții DNA

Procurorii fac 9 percheziții, dintre care 4 la primărie și 5 la persoane fizice, într-un dosar privind modul de eliberare a autorizațiilor pentru construcția de blocuri noi, informează HotNews, care citează mai multe surse.

Printre suspecți se numără city managerul, angajați ai Poliției Locală, directorul adjunct și un șef de serviciu, și arhitectul șef al Sectorului 5.

Iulian Constantin Cârlogea este city manager-ul, iar arhitectul șef e este Robert Bașca.

Relații cu dezvoltatori imobiliari

Cârlogea este nepotul lui Cristian Popescu Piedone din partea soției – fiul surorii acesteia, potrivit Snoop.ro. În 2020, imediat ce a ajuns primar, Piedone l-a pus city manager.

Cârlogea a făcut nuntă la un local de lux din Delta Dunării, deținut de oamenii de afaceri Iulian Robu și Constantin Căpățână, cunoscuți mai ales pentru dezvoltarea complexului Militari Residence. Primăria lui Piedone le-a eliberat dezvoltatorilor certificate de urbanism în 2023.

