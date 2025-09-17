În data de 10 octombrie 2025, la JW Marriott Grand Hotel București, va avea loc un , ce va reuni unii dintre cei mai respectați experți europeni în urologie, și chirurgie minim invazivă.

Inițiativa aparține lanțului austriac Mavie Med, recunoscut pentru standardele sale ridicate și serviciile medicale de elită. Evenimentul este dedicat atât specialiștilor din domeniu, cât și publicului interesat să afle mai multe despre prevenția, diagnosticul și tratamentele moderne în bolile prostatei, rinichilor și tractului urinar.

De ce să participi la conferință

Organizatorii promit o experiență medicală completă, cu acces la cele mai noi descoperiri din urologie și uro-oncologie. Participanții vor putea:

să afle direct de la experți internaționali care sunt cele mai avansate opțiuni de tratament disponibile;

să descopere standardele spitalelor private din Austria, considerate printre cele mai performante din Europa;

să adreseze întrebări directe specialiștilor invitați;

să se bucure de o sesiune de networking și chiar să câștige premii surpriză.

Intrarea este gratuită, însă locurile sunt limitate, iar interesul pentru eveniment este deja ridicat.

Cine sunt speakerii evenimentului

Pe scena de la JW Marriott vor urca nume sonore ale medicinei europene:

Univ. Prof. Dr. Johannes Drach , director al „Comprehensive Cancer Care Vienna”, specialist în medicină internă, hematologie și oncologie.

Doz. Dr. Markus Margreiter , directorul Departamentului de Urologie la Spitalul Privat Confraternität Viena, cu stagii la Johns Hopkins (Baltimore) și Weill Cornell (New York).

Prof. Mesut Remzi , expert în uro-oncologie și chirurgie minim invazivă, cu peste 5.000 de operații efectuate.

Prof. Dr. Wilhelm Hübner , specialist în tratamentul chirurgical al incontinenței masculine, profesor asociat la Universitatea din California, San Francisco.

Prof. Dr. Cristian Persu , reputat urolog român, cu peste 20 de ani de experiență, specializat în chirurgia reconstructivă urologică și tratamente moderne pentru incontinență urinară și disfuncții erectile.

Prof. Dr. Petrișor Geavlete, profesor emerit și șef al Clinicii de Urologie de la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan”, membru al unor prestigioase organizații medicale internaționale.

Cum va decurge evenimentul

Agenda include sesiuni științifice și momente interactive:

Deschiderea oficială – prezentată de jurnalista Teodora Tompea (Digi24).

Prezentarea departamentului internațional al spitalelor austriece – susținută de Sonja Fürnsinn și Patricia Davidescu.

Panel interactiv de întrebări și răspunsuri cu specialiștii invitați.

Coffee & Networking, pentru schimb de idei și contacte profesionale.

La final, participanții vor intra automat într-o tombolă, unde pot câștiga un sejur de două nopți la Sinaia, cu mic dejun inclus.

O oportunitate pentru pacienți și specialiști

Evenimentul este descris de organizatori drept „mai mult decât o conferință – o experiență care poate schimba perspectiva asupra sănătății și a opțiunilor medicale”.

Participarea este gratuită, însă accesul se face pe bază de înscriere, în limita locurilor disponibile. Înscrierea o puteți face, completând formularul de

Evenimentul gratuit este organizat de Saptamana Financiara , si PremiqaMEd by Mavie.