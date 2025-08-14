Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) dă asigurări că pacienții oncologici își vor primi în continuare tratamentele, chiar dacă există întârzieri în plata facturilor către furnizori.

Cum este accesul la tratament pentru reprezentanții CNAS

Care sunt soluțiile și demersurile pentru suplimentarea fondurilor

Cum colaborează CNAS cu pacienții și furnizorii

Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că ajutorul pentru pacienții cu boli oncologice rămâne o prioritate și că, în prezent, există suficiente credite de angajament pentru a acoperi tratamentele necesare.

Deși bugetul aprobat pentru 2025 include fonduri specifice, creșterea numărului de pacienți și extinderea accesului la terapii inovatoare au dus la un buget financiar mai mare decât cel planificat inițial, potrivit unui .

Instituția recunoaște că lipsa unor credite bugetare suficiente determină întârzieri la decontarea facturilor către . Cu toate acestea, tratamentele sunt asigurate în continuare, pe baza creditelor de angajament deja repartizate spitalelor și centrelor medicale aflate în contract cu casele de asigurări.

Care sunt soluțiile și demersurile pentru suplimentarea fondurilor

Până la aprobarea rectificării bugetului, CNAS anunță că va utiliza toate mecanismele interne pentru a redistribui fondurile, asigurând astfel accesul continuu la terapii.

În același timp, se poartă discuții cu instituțiile competente ale statului pentru a suplimenta bugetul FNUASS, astfel încât plățile către furnizori să fie efectuate la termenele legale.

Cum colaborează CNAS cu pacienții și furnizorii

CNAS reamintește angajamentul de a colabora cu asociațiile de pacienți, furnizorii de servicii medicale și autoritățile centrale, pentru a oferi cele mai bune condiții de tratament pentru pacienții cu .