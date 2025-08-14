B1 Inregistrari!
Sănătatea tractului urinar, prostatei și rinichilor – perspective medicale de top de la specialisti de renume international din spitalele din Viena si Bucuresti – Eveniment gratuit 10 Octombrie, JW Marriott Grand Hotel București

14 aug. 2025, 10:35
Sănătatea tractului urinar, prostatei și rinichilor – perspective medicale de top de la specialisti de renume international din spitalele din Viena si Bucuresti – Eveniment gratuit 10 Octombrie, JW Marriott Grand Hotel București

Pe 10 octombrie 2025, la JW Marriott Grand Hotel București, se va desfășura un eveniment medical de referință dedicat prevenției, diagnosticului și tratamentelor moderne pentru afecțiunile prostatei, rinichilor și tractului urinar.

Evenimentul gratuit este organizat de Saptamana Financiara sfin.ro, mediaconsulta.co.uk  si PremiqaMEd by Mavie la  JW Marriott Grand Hotel București.

PremiQaMed by Mavie, lanț de spitale austriece recunoscut pentru standardele sale ridicate și serviciile medicale de top, aduce în România unii dintre cei mai respectați specialiști europeni în urologie, oncologie și chirurgie minim invazivă.

Potrivit organizatorilor, pe 10 octombrie, începând cu ora 10.00, pentru aproximativ trei ore, la JW Marriott Grand Hotel București, specialisti de renume international din spitalele din Viena si Bucuresti vor aborda subiecte legate de prevenția, diagnosticarea și tratamente moderne pentru afecțiunile prostatei, rinichilor și tractului urinar.

De ce să participi?

  • Vei afla cele mai recente descoperiri medicale în domeniul urologiei și uro-oncologiei;
  • Vei înțelege opțiunile moderne de tratament și vei primi informații direct de la experți internaționali;
  • Vei descoperi cum arată spitalele și clinici de elită din Austria, recunoscute pentru condiții și rezultate excepționale;
  • Vei putea pune întrebări directe și vei discuta cu specialiști de renume;
  • Vei avea ocazia de a câștiga un premiu exclusiv.

Speakeri de elită invitați la eveniment

Prof. Dr. Petrișor Geavlete – Doctor în științe medicale, conducător de doctorate, Șeful Clinicii de Urologie la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan”, membru al 24 de societăți științifice naționale și internaționale

Univ. Prof. Dr. Johannes Drach – Director „Comprehensive Cancer Care Vienna”, specialist în medicină internă, hematologie și oncologie.

Ce vei experimenta la acest eveniment

  • Coffee & Networking – creează conexiuni cu participanți și specialiști
  • Deschidere oficială prezentată de Teodora Tompea – prezentatoare la Digi24
  • Prezentarea departamentului internațional al spitalelor – Sonja Fürnsinn și Patricia Davidescu
  • Panel interactiv cu întrebări și răspunsuri adresate experților
  • Poti castiga 2 nopți la Ioana Hotels, Sinaia cu mic dejun inclus

Organizatorii susțin că nu este vorba doar de o conferință pe teme medicale, ci de o experiență în urma căreia, participanții își vor putea schimba perspectiva asupra sănătății și a opțiunilor medicale.

Intrarea este gratuită, iar din acest motiv, locurile sunt limitate. Cei interesați se pot înscrie la evenimentul anului în domeniul sănătății urologice completând un formular care este disponibil aici.

