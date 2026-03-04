B1 Inregistrari!
Adrian A
04 mart. 2026, 10:33
EXCLUSIV: Reportaj din buncăr. Cum arată adăposturile civile în care ar trebui să ne ascundem în ca de atac aerian (VIDEO)
Sursă foto: Captură video B1TV
România se confruntă cu o situație critică în materie de protecție civilă. Există mii de adăposturi de protecție civilă pe teritoriul țării, dar majoritatea sunt nefuncționale sau insalubre, semnalându-se grave deficiențe în pregătirea pentru situații de urgență. B1TV a realizat un reportaj și ne arată cum arată un astfel de buncăr.

România are mii de buncăre dedicate protecției civile, însă verificările arată că sunt probleme la cea mai mare parte dintre ele. Mai mult de atât, puțini sunt cei care știu ce e de făcut în situații de urgență și unde se pot adăposti.

„Nu știu exact, am avut exerciții în școală, dar în rest nu cunosc despre adăposturi sau lucruri de genul ăsta.

Sincer să vă spun nu, însă pot să îmi imaginez, probabil să mă adăpostesc la subsolul unei clădiri, dar nu știm ce clădiri au un subsol care să îți ofere o anumită protecție, dar în mare parte nu.

Nu știu ce ar trebui să fac, sincer nu, nu cred ca ne-a pregătit absolut nimeni.”, spun oamenii.

Situația adăposturilor civile

În acest moment, România dispune de 5.770 de adăposturi de protecție civilă, însă doar 1.191 dintre acestea sunt funcționale, conform datelor furnizate de Ministerul Afacerilor Interne.

Restul de 3.345 sunt parțial funcționale, iar 1.234 sunt complet nefuncționale. Capacitatea totală de adăpostire a populației este de doar 3,21% în adăposturi special construite, și 5,19% dacă sunt incluse și alte spații precum tuneluri sau parcări.

În comparație cu alte țări europene, România este semnificativ în urmă în ceea ce privește situația adăposturilor civile. Țări precum Elveția, Suedia și Finlanda au sisteme extinse de adăposturi civile.

De exemplu, Elveția poate adăposti întreaga populație, iar Suedia dispune de 64.000 de adăposturi. Finlanda, cu o populație de 5,5 milioane, are peste 5.000 de buncăre doar în capitala Helsinki.

