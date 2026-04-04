Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Mehedinți, au documentat o activitate infracțională. Este vorba despre un bărbat de 45 de ani, cetățean turc. Acesta este cercetat pentru trafic internațional și intern de droguri de mare risc.

La data de 3 aprilie 2026, bărbatul se afla la volanul unui ansamblu rutier de transport marfă venit din Turcia. Acesta a fost prins în flagrant în timp ce transporta aproximativ 30 de kilograme de cocaină.