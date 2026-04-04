B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Captură impresionantă în Mehedinți: 30 kg de cocaină, ascunse într-un TIR din Turcia. Drogurile ar valora în jur de trei milioane de euro (FOTO)

Captură impresionantă în Mehedinți: 30 kg de cocaină, ascunse într-un TIR din Turcia. Drogurile ar valora în jur de trei milioane de euro (FOTO)

Ana Beatrice
04 apr. 2026, 20:20
Captură impresionantă în Mehedinți: 30 kg de cocaină, ascunse într-un TIR din Turcia. Drogurile ar valora în jur de trei milioane de euro (FOTO)
Sursă Foto: diicot.ro
Cuprins
  1. Cum au ajuns 30 de kilograme de cocaină într-un TIR oprit în Mehedinți
  2. Ce s-a întâmplat cu șoferul prins cu drogurile

Descoperire spectaculoasă în Mehedinți! Polițiștii au interceptat un TIR venit din Turcia în care au găsit nu mai puțin de 30 de kilograme de cocaină. Valoarea drogurilor este estimată la aproximativ trei milioane de euro.

Cum au ajuns 30 de kilograme de cocaină într-un TIR oprit în Mehedinți

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Mehedinți, au documentat o activitate infracțională. Este vorba despre un bărbat de 45 de ani, cetățean turc. Acesta este cercetat pentru trafic internațional și intern de droguri de mare risc.

La data de 3 aprilie 2026, bărbatul se afla la volanul unui ansamblu rutier de transport marfă venit din Turcia. Acesta a fost prins în flagrant în timp ce transporta aproximativ 30 de kilograme de cocaină.

„Substanța interzisă, împărțită în 33 de pungi a fost descoperită în interiorul capului tractor, depozitată în două genți”, a transmis DIICOT.
Sursă Foto: diicot.ro

Șoferul TIR-ului, cetățean turc, a fost reținut imediat după captură. Acesta este cercetat pentru trafic internațional și intern de droguri de mare risc.

Ancheta nu s-a desfășurat doar la nivel local, ci a implicat o colaborare extinsă cu autorități judiciare din Uniunea Europeană.

Tags:
Ultima oră
13:20 - Ucrainenii au bombardat portul prin care ajunge petrol din Kazahstan în România. Livrările au fost blocate
13:19 - Virgil Popescu: „Niciun liberal, indiferent dacă îl iubește sau nu îl iubește pe Ilie Bolojan, nu va accepta ca PSD să-i schimbe premierul” (VIDEO)
13:10 - Cum ar putea interveni România în Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării explică scenariile. Există riscuri pentru securitatea României?
12:55 - Românii, mai prudenți de Paște. Doar 2 din 10 fac cumpărături în exces, dar 75% resimt stres financiar
12:49 - Experții recomandă rezerve alimentare în fiecare locuință. Ce ar trebui să ai în casă pentru situații de urgență
12:47 - Ședință de criză la Cotroceni. Ilie Bolojan, împreună cu miniştrii Energiei şi Transporturilor convocați de președintele Nicușor Dan
12:42 - Prețurile cresc artificial. Românii, păcăliți la raft. Avertisment de la Consiliul Concurenței: „Se încalcă legea!”
12:34 - Două vedete ale televiziunii publice în fața instanței. Telenovela dintre Marian Olaianos și Nadine Vlădescu continuă la Judecătoria Sectorului 1
12:34 - Surse: După ce s-a aflat că Trump nu va veni în România, este posibil ca nici Nicușor Dan să nu mai meargă în SUA. De ce s-ar putea anula vizita
12:22 - Rușii ar vrea să bombardeze porturile românești. Vicepreședintele Comisiei pentru Apărare din Parlamentul Rusiei cere bombardarea porturilor din România și Bulgaria