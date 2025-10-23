Excursiile de lux aduc probleme penale în familia lui Grindeanu. Nici șeful PSD nu a fost departe

Probleme penale în familia extinsă a lui Sorin Grindeanu. Fiul nașului de cununie a șefului PSD este urmărit penal că a luat mită excursii de lux.

Excursii de lux cu probleme… penale

Cel vizat de procurorii DNA este Silviu Răzvan Avram, fiul nașului de căsătorie al lui Sorin Grindeanu. Acesta a fost trimis în judecată pentru instigare și complicitate la luare de mită.

Potrivit G4Media, Avram se află în cercul de inculpați din dosarul Ioanei Timofte, fosta șefă a Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor. Aceasta este acuzată de că ar fi fost mituită de niște firme private cu excursii de lux în schimbul unor contracte cu instituția pe care o conducea. Sejururile erau mascate sub forma organizării de cursuri de formare profesională,

Iar de unele din aceste excursii de lux s-ar fi bucurat și ruda prin alianță a lui Grindeanu. Iar destinațiile erau alese pe sprânceană: Santorini, Creta, Rodos, Mallorca sau Antalya. Potrivit DNA, au fost 10 astfel de excursii de lux în doar doi ani de zile și s-au plătit în jur de 160 de mii de euro în total.

Trecutul lui Silviu Răzvan Avram

Fiul nașului de cununie al lui Grindeanu este în prezent președinte al Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica. Și tot trecutul lui profesional pare să se lege de actualul șef al PSD.

Silviu Răzvan Avram a împrumutat de la Sorin Grindeanu 20.000 de euro în anul 2016 pentru ca, după patru ani, după ce politicianul a ajuns numărul 2 în PSD, să întoarcă serviciul și să împrumute cu suma de 445.000 de lei formațiunea politică.

Cât despre periplul prin sinecuri, concomitent cu ascensiunea la putere a lui Grindeanu, Avram Jr. a ocupat mai multe funcții în instituții publice. Ministerul Economiei, Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune, Hidroelectrica și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.

Și Grindeanu a avut probleme cu niște excursii de lux

Sorin Grindeanu a trecut și el prin mari emoții date tot de anumite excursii de lux. Vorbim despre celebrele călătorii în destinații de lux, precum Nisa, cu avioane închiriate de firma Nordis, a familiei Ciorbă-Vicol. Pe lângă excursiile de lux, Grindeanu, alături de Ciolacu sau Simonis ar fi beneficiat și de alte pachete turistice complete plătite de firmele Nordis, potrivit jurnaliștilor de investigație de la .

De altfel, păgubiții din dosarul Nordis au depus plângere penală la DNA pe numele fostului premier Marcel Ciolacu și a președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu pentru primire de foloase necuvenite din partea familiei Vicol-Ciorbă.

a susținut tot timpul, de la începutul scandalului, că și-a plătit orice excursie din banii lui.