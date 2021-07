Experiența unei turiste pe plaja Tuzla. „Nicăieri pe litoralul nostru nu am văzut o apă atât de superbă. Zici că ești în Grecia!”

O turistă din Prahova a povestit experiența sa pe plaja Tuzla, plajă lăudată în presă și în online. Aceasta a susținut că i-a fost dificil să ajungă acolo deoarece nu există indicatoare în zonă, iar drumurile sunt prăfuite. Odată ajunsă pe plajă, însă, a avut parte de o surpriză plăcută.

Cum e pe plaja Tuzla. Experiența unei turiste

„Plaja nu se prea zărea, malul este destul de înalt și cu multa vegetație, dar marea era superbă, turcoaz, o culoare cum nu am văzut niciodată la Marea Neagră, în niciun colț al litoralului. Am mers vreo 500 de metri pe drumul prăfuit și apoi am coborât un drumeag pietruit care se opera direct pe nisip.

Marea superbă, câteva alge la mal , dar foarte puține, plaja nu foarte lată cca 25 m, și lungă , în jur de 1 km, dar nu mai era deloc virgina așa cum văzusem în toate reportajele”, a povestit turista, pentru Observator Prahovean.

Ea a mai spus că era lume pe plajă și majoritatea păreau că au venit de acasă cu tot ce le trebuia: „Șezlonguri și umbreluțe destul de multe, toate ocupate, lume și la plajă pe prosop, câteva rulote și gherete cu gogoși, covrigi, apă și probabil alte băuturi. Majoritatea se vedea că au venit cu tot ce le trebuie de acasă. Chiar unde am coborât era și un punct de salvamar, i-am întrebat unde găsim o cherhana, să mâncăm un pește , deoarece mirosea teribil a pește prăjit, dar nu au știut să ne îndrume”.

„Întrucât nu eram încălțați adecvat pentru o plimbare pe plajă, nisipul din teniși făcându-și simțită prezența, nu am explorat mai mult dar am plecat hotărâți ca la prima ieșire pe litoral să încercăm o experiență măcar și de-o zi pe plaja Tuzla”, a mai spus turista.