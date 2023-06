Experiment: Cum poţi să rămâne fără permis de la îngheţată, apa de gură sau socată (VIDEO)

Anumite alimente pot avea efecte asupra capacității de conducere a unei persoane și pot duce la suspendarea permisului de conducere, avertizează polițiștii cu experiență. Pe lângă socată și unele tipuri de înghețată, care pot avea acest efect, însă lista nu se oprește aici.

Înghețata, apa de gură sau socata te poate lăsa fără permis

Agentul care a efectuat acest experiment a creat o agitație printre șoferi. Înghețata cu lichior și socata sunt doar două exemple dintre aceste alimente. Au existat cazuri în care apa de gură sau bomboanele cu coniac au determinat poliția să oprească șoferii pentru luni de zile. Cu doi ani în urmă, o șoferiță care se deplasa pe autostrada Deva-Sibiu a intentat un proces poliției, după ce a fost oprită pentru conducere sub influența alcoolului cu o concentrație de 0,05 la mie. Instanța a decis că vinovat a fost sucul de afine pe care l-a băut cu câteva minute înainte de a fi oprită de polițiști.

Este crucial să fim conștienți că, uneori, în special când nu este proaspătă, , ceea ce poate duce la rezultate false pozitive în ceea ce privește consumul de alcool atunci când folosim aparatul etilotest.

Acest fapt este susținut de polițistul Tavi Perțea, în cadrul conținutului pe care îl postează pe canalul său de TikTok, scrie .

Socata, o băutură nealcoolică, conține urme de alcool detectabile în testul etilotestului

„Nu am pus alcool sau ceva care aibă legătură cu alcoolul. Flori de soc, apă, zahăr și lămâie. Și mai sunt, poate, două sau trei ingrediente secrete, dar sigur nu conțin alcool”, explică poliţistul. La câteva secunde după ce a băut socata, rezultatul etilotestului arată 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„Deci rămâneam fără permis, frate! Contravenție, amendă 1.305 lei și 90 de zile fără permis. Eram obligat să dau și testul de redobândire. Sincer să fiu, eu am făcut testul ăsta în glumă! Am zis că nu are cum să iasă de la socată!”, spune bărbatul, uimit.

Durata eliminării alcoolului din sânge

Dacă ai consumat alcool și dorești să conduci, este necesar să iei o pauză înainte. Durata necesară pentru ca nivelul alcoolemiei să scadă și să poți conduce fără probleme variază în funcție de cantitatea și tipul de alcool consumat.

Potrivit medicilor, în cazul persoanelor care consumă alcool pe stomacul gol, valoarea maximă a alcoolemiei se atinge în aproximativ 20-30 de minute. Acest lucru se datorează faptului că metabolismul este mai rapid, iar alcoolul este absorbit mai repede în sânge.

Alcoolul poate rămâne în sânge chiar și timp de 24 de ore, mai ales atunci când vorbim despre consumul de băuturi tari în cantități mari. Procesul de metabolizare a alcoolului are loc la o rată medie de aproximativ 16 mg de alcool la fiecare 100 ml de sânge pe o perioadă de o oră.

Dacă cel care a consumat băuturi alcoolice are o greutate de 70 de kilograme, iată în cât timp va elimina cu aproximaţie alcoolul din corp: