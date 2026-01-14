B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Explozie la sediul Poliției Rutiere din Lugoj. Două persoane au fost rănite

Explozie la sediul Poliției Rutiere din Lugoj. Două persoane au fost rănite

Adrian Teampău
14 ian. 2026, 09:13
Explozie la sediul Poliției Rutiere din Lugoj. Două persoane au fost rănite
Foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Explozie la sediul Poliției Rutiere Lugoj
  2. Ce spun martorii despre incident

O explozie urmată de incendiu s-a produs, miercuri, 13 ianuarie, la o anexă din curtea Poliţiei Rutiere Lugoj. În urma acestui incident, două persoane au fost rănite şi una prezintă atac de panică.

Explozie la sediul Poliției Rutiere Lugoj

Potrivit primelor informații, în explozie, o structură importantă a clădirii a fost afectată, iar din dărâmături a fost scoasă o persoană, în stare de conștiență. Aceasta a primit îngrijiri medicale de la echipajele de urgență sosite la intervenție. Ulterior, persoana respectivă a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale și investigații.

„Astăzi, 14.01.2026, în jurul orei 08:18, am fost solicitați să intervenim în urma unei deflagrații, neurmată de incendiu, într-o anexă din curtea poliției rutiere din municipiul Lugoj”, a transmis ISU Timiș.

La fața locului s-au deplasat de urgență, o autospecială de primă intervenție și comandă, 2 autospeciale de stingere și 10 pompieri. Pompierii, polițiștii și echipele medicale au intervenit în cadrul operațiunii de salvare și pentru evaluarea pagubelor. În total, autoritățile au numărat trei victime. Este vorba despre persoana care a primit îngrijiri, o a doua care s-a prezentat la spital cu arsuri și o a treia victimă care a făcut atac de panică.

„În urma deflagrației, au rezultat 3 victime, două persoane, dintre care o victimă de sex masculin, s-a deplasat la spital, prezintă arsuri la nivelul feței și membrelor superioare, cealaltă persoană este evaluată medical la fața locului, prezintă arsuri minore la nivelul membrului superior.
Cea de-a treia victimă, prezintă atac de panică, primește îngrijiri medicale la fața locului”, precizează reprezentanții pompierilor.

Ce spun martorii despre incident

Martorii susțin că au auzit o bubuitură puternică și au văzut geamurile clădirii spulberate.

După explozie, autoritățile desfășoară cercetări pentru a stabili cauza deflagrației și pentru a asigura protecția cetățenilor.

Traficul în zona centrului orașului este momentan blocat, iar locuitorii sunt rugați să evite zona pentru a permite intervenția în siguranță.

Tags:
Citește și...
Atenție! Românii care nu-și plătesc taxele și impozitele vor apărea pe „lista rușinii”. Unde vor fi afișate toate aceste liste
Eveniment
Atenție! Românii care nu-și plătesc taxele și impozitele vor apărea pe „lista rușinii”. Unde vor fi afișate toate aceste liste
Zăpadă de 2 metri în acest loc din România. Cum se circulă și ce avertismente au fost emise
Eveniment
Zăpadă de 2 metri în acest loc din România. Cum se circulă și ce avertismente au fost emise
Cele mai bune paşapoarte din lume în 2026. Locul neașteptat ocupat de România în clasament
Eveniment
Cele mai bune paşapoarte din lume în 2026. Locul neașteptat ocupat de România în clasament
O comună din România are nevoie de 3 milioane de euro pentru a scoate la suprafață o „comoară” descoperită sub localitate
Eveniment
O comună din România are nevoie de 3 milioane de euro pentru a scoate la suprafață o „comoară” descoperită sub localitate
Zăpadă instabilă și trasee periculoase în munții Sucevei, avertisment ferm de la Salvamont. Ce riscuri îi așteaptă pe turiști
Eveniment
Zăpadă instabilă și trasee periculoase în munții Sucevei, avertisment ferm de la Salvamont. Ce riscuri îi așteaptă pe turiști
Ce va difuza Pro TV în locul emisiunii lui Cătălin Măruță. Detalii oficiale
Eveniment
Ce va difuza Pro TV în locul emisiunii lui Cătălin Măruță. Detalii oficiale
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu dezvăluie ce a făcut cu despăgubirea primită după accident: „Am depășit milionul de euro”
Eveniment
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu dezvăluie ce a făcut cu despăgubirea primită după accident: „Am depășit milionul de euro”
Avertizare Infotrafic pentru șoferi. Ceața pune probleme pemai multe drumuri din țară
Eveniment
Avertizare Infotrafic pentru șoferi. Ceața pune probleme pemai multe drumuri din țară
Incident pe pista Aeroportului Internațional Sibiu. Un avion a ajuns la marginea pistei după aterizare. Cum s-a încheiat evenimentul
Eveniment
Incident pe pista Aeroportului Internațional Sibiu. Un avion a ajuns la marginea pistei după aterizare. Cum s-a încheiat evenimentul
Șoferii care nu-și plătesc la timp amenzile ar putea rămâne fără permis. Ce ar trebui să facă pentru a-și recupera dreptul de a conduce
Eveniment
Șoferii care nu-și plătesc la timp amenzile ar putea rămâne fără permis. Ce ar trebui să facă pentru a-și recupera dreptul de a conduce
Ultima oră
10:36 - Momente grele pentru Sofia Vicoveanca! Primele declarații după infarct: „Sunt la mâna medicilor. Cine știe ce se întâmplă”
10:36 - Atenție! Românii care nu-și plătesc taxele și impozitele vor apărea pe „lista rușinii”. Unde vor fi afișate toate aceste liste
10:31 - Prețurile au explodat. Românii trăiesc tot mai greu. Rata inflației rămâne aproape de 10%. Câți bani ne trebuie ca să supraviețuim
10:29 - Suma uriașă pe care ar fi câștigat-o Prințul Harry din vânzarea memoriilor sale
10:24 - Vremea azi, 14 ianuarie. Ninsori viscolite și val de ger în toate regiunile
10:02 - Criză la Ministerul Educației. Funcția de ministru nu atrage pe nimeni din cauza politicile austeritate. Dezvăluirile unui consilier prezidențial
09:58 - Zăpadă de 2 metri în acest loc din România. Cum se circulă și ce avertismente au fost emise
09:56 - Tot mai mulți copii ajung la școală fără să știe să comunice. Efectele grave ale expunerii timpurii la telefon și tabletă
09:44 - Țara pe care SUA recomandă oamenilor să o ocolească, dar care atrage tot mai mulți turiști străini
09:42 - Uniunea Europeană discută modificarea regulilor pentru zborurile întârziate. Cum ar putea fi afectați pasagerii