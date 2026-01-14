O explozie urmată de incendiu s-a produs, miercuri, 13 ianuarie, la o anexă din curtea Poliţiei Rutiere Lugoj. În urma acestui incident, şi una prezintă atac de panică.

Explozie la sediul Poliției Rutiere Lugoj

Potrivit primelor informații, în explozie, o structură importantă a clădirii a fost afectată, iar din dărâmături a fost scoasă o persoană, în stare de conștiență. Aceasta a primit îngrijiri medicale de la echipajele de urgență sosite la intervenție. Ulterior, persoana respectivă a fost transportată la spital pentru și investigații.

„Astăzi, 14.01.2026, în jurul orei 08:18, am fost solicitați să intervenim în urma unei deflagrații, neurmată de incendiu, într-o anexă din curtea poliției rutiere din municipiul Lugoj”, a transmis .

La fața locului s-au deplasat de urgență, o autospecială de primă intervenție și comandă, 2 autospeciale de stingere și 10 pompieri. , polițiștii și echipele medicale au intervenit în cadrul operațiunii de salvare și pentru evaluarea pagubelor. În total, autoritățile au numărat trei victime. Este vorba despre persoana care a primit îngrijiri, o a doua care s-a prezentat la spital cu arsuri și o a treia victimă care a făcut atac de panică.

„În urma deflagrației, au rezultat 3 victime, două persoane, dintre care o victimă de sex masculin, s-a deplasat la spital, prezintă arsuri la nivelul feței și membrelor superioare, cealaltă persoană este evaluată medical la fața locului, prezintă arsuri minore la nivelul membrului superior.

Cea de-a treia victimă, prezintă atac de panică, primește îngrijiri medicale la fața locului”, precizează reprezentanții pompierilor.

Ce spun martorii despre incident

Martorii susțin că au auzit o bubuitură puternică și au văzut geamurile clădirii spulberate.

După explozie, autoritățile desfășoară cercetări pentru a stabili cauza deflagrației și pentru a asigura protecția cetățenilor.

Traficul în zona centrului orașului este momentan blocat, iar locuitorii sunt rugați să evite zona pentru a permite intervenția în siguranță.