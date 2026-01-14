O explozie urmată de incendiu s-a produs, miercuri, 13 ianuarie, la o anexă din curtea Poliţiei Rutiere Lugoj. În urma acestui incident, două persoane au fost rănite şi una prezintă atac de panică.
Potrivit primelor informații, în explozie, o structură importantă a clădirii a fost afectată, iar din dărâmături a fost scoasă o persoană, în stare de conștiență. Aceasta a primit îngrijiri medicale de la echipajele de urgență sosite la intervenție. Ulterior, persoana respectivă a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale și investigații.
„Astăzi, 14.01.2026, în jurul orei 08:18, am fost solicitați să intervenim în urma unei deflagrații, neurmată de incendiu, într-o anexă din curtea poliției rutiere din municipiul Lugoj”, a transmis ISU Timiș.
La fața locului s-au deplasat de urgență, o autospecială de primă intervenție și comandă, 2 autospeciale de stingere și 10 pompieri. Pompierii, polițiștii și echipele medicale au intervenit în cadrul operațiunii de salvare și pentru evaluarea pagubelor. În total, autoritățile au numărat trei victime. Este vorba despre persoana care a primit îngrijiri, o a doua care s-a prezentat la spital cu arsuri și o a treia victimă care a făcut atac de panică.
„În urma deflagrației, au rezultat 3 victime, două persoane, dintre care o victimă de sex masculin, s-a deplasat la spital, prezintă arsuri la nivelul feței și membrelor superioare, cealaltă persoană este evaluată medical la fața locului, prezintă arsuri minore la nivelul membrului superior.
Cea de-a treia victimă, prezintă atac de panică, primește îngrijiri medicale la fața locului”, precizează reprezentanții pompierilor.
Martorii susțin că au auzit o bubuitură puternică și au văzut geamurile clădirii spulberate.
După explozie, autoritățile desfășoară cercetări pentru a stabili cauza deflagrației și pentru a asigura protecția cetățenilor.
Traficul în zona centrului orașului este momentan blocat, iar locuitorii sunt rugați să evite zona pentru a permite intervenția în siguranță.