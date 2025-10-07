Pompierii bucureșteni au avut mai multe intervenții în această seară, în contextul ploilor abundente, la nivelul Capitalei și a județului Ilfov.

Pompierii au avut 18 intervenții în București și Ilfov

ISU București – Ilfov a transmis un comunicat în care a prezentat bilanțul intervențiilor pe care le-a avut în această seară, în contextul problemelor provocate de vremea ploioasă. Potrivit sursei citate, pompierii au intervenit la 18 incidente care au afectat un număr de 12 autovehicule. Bilanțul a fost valabil până la ora 22.30.

„Pe perioada codurilor meteorologice, în intervalul orar 10:00-22:30, ISU B-IF a gestionat 24 de intervenţii in municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov”, a transmis, marţis seară, .

Potrivit informațiilor oficiale, cele 18 intervenții din București au fost gestionate după cum urmează:

14 copaci căzuţi;

3 elemente de construcţie desprinse;

o acumulare de apă;

Au fost afectate 11 autoturisme.

Intervențiile în județul Ilfov

Pompierii au intervenit în șase situații dificile în localitățile din județul Ilfov. Au fost vizate următoarele situații:

un copac căzut;

două elemente de construcţie;

trei acumulări de apă;

a fost afectat un autoturism.

Pompierii sunt pregătăți să intervină

Meteorologii au emis avertizare cod roşu de ploi torenţiale şi abundente care a intrat în vigoare în această seară și va fi valabil până miercuri, la ora 15.00. Sunt vizate județele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov şi municipiul Bucureşti. Potrivit reprezentanților , aici se vor acumula cantităţi de apă de 80-100 şi izolat 120-140 de litri pe metrul pătrat.

În municipiul Bucureşti, va fi închisă şi deosebit de rece şi va ploua. În aceste condiții, pompierii au luat măsuri și sunt pregătiți să intervină în caz de necesitate.

În alte 14 judeţe din Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei şi al Olteniei sunt sub cod portocaliu de ploi. Județele din Dobrogea, Muntenia, jumătatea de sud a Moldovei şi zona Carpaţilor de Curbură se află sub incidenţa unui Cod galben.