Famila Regală a scos la vânzare o proprietate a Coroanei României din Sinaia. Este vorba despre Hotelul „Furnica”, inaugurat în 1912.

Pentru ce era folosit Hotelul „Furnica” de Familia Regală

Deși impozant, construit cu materiale de cea mai bună calitate, ansamblul proiectat de Karel Liman era destinat locuințelor personalului care lucra pentru Familia Regală (40 de camere), spălătoriei și grajdurilor pentru 24 de cai regali. Văzută de o persoană nefamiliarizat cu istoria locului, hotelul „Furnica” arată ca un han de lux, construit în acord cu modele vremurilor.

Clădirea se remarcă și astăzi prin amploare, zidărie și folosirea detaliilor de lemn și piatră, elemente de construcție care nu trădează scopul inițial.

Cu cât este scos la vânzare hotelul

, împreună cu alte membre ale Familiei Regale, au înștiințat autoritățile cu privire la intenția de vânzare a hotelului, la finalul lunii trecute, mai exact pe 29 octombrie. Imobilul este amplasat pe un teren de aproximativ 5.106 de metri pătrați, prețul cu care se vinde fiind de 3,7 milioane de euro.

În acest moment, imobilul nu mai deservește niciunui scop și este închis. Va rămâne în regim de conservare până când cineva va investi în renovarea lui și reintroducerea în circuitul turistic, relatează Biz Brașov.

Ministerul Culturii nu și-a exprimat interesul de a cumpăra clădirea

Clădirea face parte din cele 11 de arhitectură de clasa AAA din Sinaia. Ministerul Culturii a decis să nu folosească dreptul de preemțiune, care îi oferă prioritate la cumpărarea unui imobil cu valoare de patrimoniu. Decizia structurii Guvernului a transferat acest drept către autorităților locale: Consiliul Județean Prahova și Primăria Sinaia.

Într-o ședință programată joi, consilierii județeni din Prahova vor discuta dacă și ei renunță sau nu la dreptul lor de preemțiune. Dacă autoritățile locale urmează exemplul Ministerului Culturii, atunci clădirea ar putea fi vândută către un investitor privat.

Specialiștii avertizează, însă, că deținerea unei astfel de clădiri vine cu mari responsabilăți. Hotelul „Furnica” are nevoie de un proiect amplu de restaurare, care să asigure respectarea normelor pentru monumentele istorice. De asemenea, este nevoie de investiții considerabile pentru ca construcția să poată reintra în circuitul turistic.