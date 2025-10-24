B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un șofer român a avariat grav un monument istoric valoros, din sudul Spaniei. Cum s-a produs incidentul

Un șofer român a avariat grav un monument istoric valoros, din sudul Spaniei. Cum s-a produs incidentul

Elena Boruz
24 oct. 2025, 13:53
Un șofer român a avariat grav un monument istoric valoros, din sudul Spaniei. Cum s-a produs incidentul
Sursă foto: captură video/YouTube El Pais
Cuprins
  1. Cum s-a produs accidentul
  2. Ce valoare are monumentul afectat
  3. Ce spun autoritățile locale

Un șofer român, aflat la volanul unui camion înmatriculat în județul Galați, a provocat joi dimineață un incident grav în orașul Algeciras, din sudul Spaniei.

Vehiculul de mare tonaj a lovit unul dintre arcurile apeductului El Cobre, o construcție istorică ridicată în secolul al XIX-lea și protejată ca monument de patrimoniu.

Cum s-a produs accidentul

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 7:30 dimineața, când camionul românesc încerca să treacă pe sub structura de piatră a apeductului, aflată în apropierea unui parc industrial. Înălțimea vehiculului a depășit limita admisă, iar impactul a dus la prăbușirea parțială a unuia dintre arcuri, conform publicației El Pais.

La fața locului au ajuns echipaje ale Poliției Locale și specialiști din domeniul urbanismului și culturii, care au confirmat că șoferul român avea actele în regulă și se afla în stare corespunzătoare pentru conducere. Totuși, camionul a fost grav avariat, iar zona a fost imediat închisă traficului rutier și pietonal din motive de siguranță.

Ce valoare are monumentul afectat

Apeductul El Cobre face parte dintr-o rețea de construcții istorice care datează din secolul al XVIII-lea și care au fost ridicate pentru alimentarea cu apă a orașului Algeciras, într-o perioadă de reconstrucție după plecarea spaniolilor din Gibraltar. Structura, veche de peste 200 de ani, este protejată de Junta de Andalucía ca monument de gradul 2.

Primăria a anunțat că va începe imediat lucrările de restaurare, iar rapoartele tehnice vor stabili valoarea daunelor și costurile intervenției. Curios este că același arc fusese lovit și în anii ’80 de un alt camion, suferind avarii similare.

Ce spun autoritățile locale

Primarul din Algeciras, José Ignacio Landaluce, a declarat că restaurarea va fi făcută „cât mai rapid posibil” și că administrația locală „va solicita despăgubiri pentru toate costurile generate”.

„Vom cere asumarea tuturor responsabilităților legale și financiare”, a subliniat edilul, conform publicației citate mai sus.

Tags:
Citește și...
Imagini inedite, privind jaful de la Muzeul Luvru. Cum au fugit hoții (VIDEO)
Externe
Imagini inedite, privind jaful de la Muzeul Luvru. Cum au fugit hoții (VIDEO)
Atac cu drone ucrainene în Rusia. Cinci persoane au fost rănite
Externe
Atac cu drone ucrainene în Rusia. Cinci persoane au fost rănite
Replica lui Trump după ce Putin a luat în derâdere efectele noilor sancțiuni: „Mai vedem peste șase luni” (VIDEO)
Externe
Replica lui Trump după ce Putin a luat în derâdere efectele noilor sancțiuni: „Mai vedem peste șase luni” (VIDEO)
Coreea de Nord a construit un memorial pentru soldații căzuți în războiul din Ucraina
Externe
Coreea de Nord a construit un memorial pentru soldații căzuți în războiul din Ucraina
Jaful de la Luvru: Peste 150 de probe ADN și amprente au fost ridicate
Externe
Jaful de la Luvru: Peste 150 de probe ADN și amprente au fost ridicate
Un adolescent a ajuns la spital după ce a ignorat un simptom banal. Diagnosticul primit l-a șocat
Externe
Un adolescent a ajuns la spital după ce a ignorat un simptom banal. Diagnosticul primit l-a șocat
Un concept inedit care schimbă regulile. Animalele sunt libere, iar oamenii sunt cei din cuști (VIDEO)
Externe
Un concept inedit care schimbă regulile. Animalele sunt libere, iar oamenii sunt cei din cuști (VIDEO)
Medvedev, după sancțiunile anunțate de Trump împotriva Rusiei: „S-a aliniat pe deplin cu Europa cea ţăcănită”
Externe
Medvedev, după sancțiunile anunțate de Trump împotriva Rusiei: „S-a aliniat pe deplin cu Europa cea ţăcănită”
Amenințări cu moartea pentru Nicolas Sarkozy, aflat în închisoare. Dezvăluiri din investigație (VIDEO)
Externe
Amenințări cu moartea pentru Nicolas Sarkozy, aflat în închisoare. Dezvăluiri din investigație (VIDEO)
Statele Unite, noi sancțiuni împotriva Rusiei, după anularea summitului Trump-Putin
Externe
Statele Unite, noi sancțiuni împotriva Rusiei, după anularea summitului Trump-Putin
Ultima oră
13:45 - Directorul Termocentrale Constanţa a fost găsit spânzurat
13:38 - Vlad Ciurea, despre cafea: „Desface anumite căi, desface anumite sinpse”. Când și în ce cantitate ar trebui să o bei pentru beneficii maxime
13:20 - Panică în cel mai mare mall din Capitală. Zeci de clienți au fost evacuați (VIDEO)
13:10 - Câți bani plătește Amalia Năstase pentru studiile fiicei: „Lumea spune: ‘Ești nebună’”. La ce universitate prestigioasă învață Emma
13:08 - S-au liniștit apele în cuplul Bianca și Cornel Păsat?! Cele mai recente declarații ale fostului dansator
13:03 - Ți-ai ars oala și nu ai idee ce să faci? Iată trucul care te va ajuta în doar 10 minute
12:46 - Salariații de lux din companiile de stat. Câștigă într-o lună cât alții în 10 ani. Cifre halucinante
12:28 - Imagini inedite, privind jaful de la Muzeul Luvru. Cum au fugit hoții (VIDEO)
12:28 - Mită cu elicopterul pentru fructe și legume stricate! Cine este controlorul de calitate de la Kaufland prins în fapt
12:21 - Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România