Un șofer român, aflat la volanul unui înmatriculat în județul Galați, a provocat joi dimineață un incident grav în orașul Algeciras, din sudul Spaniei.

Vehiculul de mare tonaj a lovit unul dintre arcurile apeductului El Cobre, o construcție istorică ridicată în secolul al XIX-lea și protejată ca monument de patrimoniu.

Cum s-a produs accidentul

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 7:30 dimineața, când camionul românesc încerca să treacă pe sub structura de piatră a apeductului, aflată în apropierea unui parc industrial. Înălțimea vehiculului a depășit limita admisă, iar impactul a dus la prăbușirea parțială a unuia dintre arcuri, conform publicației

La fața locului au ajuns echipaje ale Poliției Locale și specialiști din domeniul urbanismului și culturii, care au confirmat că șoferul român avea actele în regulă și se afla în stare corespunzătoare pentru conducere. Totuși, camionul a fost grav avariat, iar zona a fost imediat închisă traficului rutier și pietonal din motive de siguranță.

Ce valoare are monumentul afectat

Apeductul El Cobre face parte dintr-o rețea de construcții istorice care datează din secolul al XVIII-lea și care au fost ridicate pentru alimentarea cu apă a orașului Algeciras, într-o perioadă de reconstrucție după plecarea spaniolilor din Gibraltar. Structura, veche de peste 200 de ani, este protejată de Junta de Andalucía ca monument de gradul 2.

Primăria a anunțat că va începe imediat lucrările de restaurare, iar rapoartele tehnice vor stabili valoarea daunelor și costurile intervenției. Curios este că același arc fusese lovit și în anii ’80 de un alt camion, suferind avarii similare.

Ce spun autoritățile locale

Primarul din Algeciras, José Ignacio Landaluce, a declarat că restaurarea va fi făcută „cât mai rapid posibil” și că administrația locală „va solicita despăgubiri pentru toate costurile generate”.

„Vom cere asumarea tuturor responsabilităților legale și financiare”, a subliniat edilul, conform publicației citate mai sus.