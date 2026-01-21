Criza căldurii din Capitală continuă să afecteze direct spitalele. Mai multe unități mari din București sunt în continuare fără încălzire, iar problema nu a fost rezolvată integral.

a transmis că, în unele spitale, temperatura rămâne fluctuantă și nu poate fi menținută la un nivel constant. Acest lucru afectează confortul pacienților și îngreunează desfășurarea normală a actului medical. Oficialul a subliniat că situația evidențiază o vulnerabilitate gravă și confirmă necesitatea unor soluții stabile, pe termen lung.

Ce spitale din București au rămas fără încălzire și ce soluții se iau în calcul

Trei dintre cele mai importante spitale din București se confruntă încă cu lipsa încălzirii. Este vorba despre , Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu” și Institutul de Oncologie.

Alexandru Rogobete a spus că momentan se încearcă suplimentarea căldurii prin soluții provizorii, precum aer condiționat folosit pe post de încălzire și calorifere electrice. Totuși, situația nu este rezolvată complet, iar oficialul a recunoscut că ar fi „ipocrit” să spună contrariul.

„Există zile în care temperatura în calorifere este mai ridicată, zile în care este mai scăzută. Cert este că nu se asigură încă o temperatură constantă la nivelul celor trei institute afectate și atunci rămân la părerea pe care am creionat-o deja împreună cu echipa mea”, a declarat el la Medika TV, notează digi24.ro.

În acest context, ministrul a subliniat că spitalele strategice și cele de urgență nu pot funcționa în astfel de condiții, pentru că nu își permit să își întrerupă activitatea și nici să redirecționeze pacienții. Din acest motiv, Alexandru Rogobete consideră necesară o soluție pe termen lung. Ministrul susține că, chiar în acest an, trebuie făcute investiții în centrale termice proprii pentru spitalele mari. Astfel, aceste unități ar deveni autonome din punct de vedere al încălzirii și al apei calde.

De ce vrea ministrul bazine de apă potabilă în spitale

Ministrul Sănătății a adus în discuție o altă măsură esențială pentru siguranța unităților medicale. Este vorba despre construirea unor bazine de apă potabilă în spitale.

a explicat că ideea vine din experiența recentă din Prahova, unde cinci spitale au rămas fără apă aproape două săptămâni, situație care a afectat grav funcționarea normală a sistemului medical. În opinia sa, fiecare spital ar trebui să aibă rezerve proprii de apă care să permită funcționarea timp de 24 până la 48 de ore, în caz de avarie.

Ministrul a subliniat că evenimentele din ultima perioadă au demonstrat clar că spitalele sunt unități strategice și critice, care nu își permit blocaje. Tocmai de aceea, Rogobete consideră necesar ca aceste instituții să devină autonome nu doar termic și energetic, ci și în privința alimentării cu apă potabilă, astfel încât să poată rezista câteva zile în situații de criză.