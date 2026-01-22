După o perioadă marcată de avarii și furnizare deficitară a agentului termic, Termoenergetica a venit cu explicații detaliate pentru locuitorii Capitalei. Compania a clarificat modul de calcul al facturilor, diferența dintre consumul real și sumele afișate la întreținere, precum și regulile privind plata și penalitățile.

Ce plătesc concret bucureștenii pentru căldură și apă caldă

Reprezentanții susțin că facturarea se face exclusiv pe baza consumului real, măsurat cu ajutorul contoarelor instalate la subsolul fiecărui imobil. Aceste dispozitive înregistrează exact cantitatea de energie termică livrată blocului.

„Ce plătesc, de fapt, locatarii? Exact consumul real! La subsolul fiecărui bloc există un contor de energie termică care înregistrează cantitatea exactă de gigacalorie livrată în imobil. Concret, se plătește în funcție de temperatura apei”, transmite Termoenergetica.

Potrivit companiei, atunci când apa nu este livrată la parametrii contractuali și nu poate fi sistată complet, contorul nu înregistrează consum. În aceste situații, costurile sunt automat mai mici. „În momentul în care nu se furnizează apă caldă la parametrii contractuali (și când nu există posibilitatea sistării acesteia), contorul de energie termică nu înregistrează consum (MWh/Gcal).”

Care este diferența de preț dintre apa călduță și apa fierbinte

Termoenergetica explică faptul că diferențele de temperatură se reflectă direct în factura finală. O apă mai puțin fierbinte presupune un consum mai redus de energie termică și, implicit, un cost mai mic.

„Apa «călduță» e mai ieftină decât cea fierbinte, deoarece pentru ea se folosește o cantitate mai mica de Gcal. Nu se facturează estimativ și nu se plătește în avans!”, mai scrie , potrivit Libertatea.

Această precizare vine în contextul nemulțumirilor locatarilor care au reclamat lipsa apei calde, dar au observat facturi considerate ridicate.

De ce întreținerea rămâne mare chiar și fără apă caldă

Compania atrage atenția că suma afișată lunar la avizier nu reprezintă doar contravaloarea căldurii și a apei calde. Întreținerea include toate cheltuielile comune ale imobilului, stabilite de asociația de proprietari.

„Întreținerea afișată la vizierul blocului nu reprezintă doar contravaloarea încălzirii, ci totalul cheltuielilor, precum apa rece, energia electrică pentru scara blocului, curăţenia, salarii administraţia blocului etc.”

Astfel, chiar și în perioadele cu furnizare deficitară, alte costuri rămân constante și se reflectă în suma totală de plată.

Cum funcționează termenul de plată și penalitățile

În ceea ce privește achitarea facturilor, Termoenergetica a explicat clar calendarul aplicabil. Factura are un termen de scadență de 15 zile de la emitere, urmat de o perioadă de grație.

„Factura are un termen de scadență de 15 zile de la data emiterii. Există o perioadă de grație de încă 30 de zile, peste termenul de scadență.”

Dacă plata este efectuată în maximum 45 de zile de la data emiterii, compania nu aplică penalități, potrivit informațiilor transmise public.

Câte blocuri mai sunt afectate de problemele din rețea

Potrivit datelor comunicate de Termoenergetica, situația din teren s-a îmbunătățit comparativ cu începutul lunii. Numărul imobilelor afectate de furnizare deficitară a scăzut semnificativ.

În prezent, 719 blocuri mai au probleme cu încălzirea și apa caldă, față de peste 3.500 de imobile aflate în această situație la începutul perioadei recente de avarii.