Trei români au încercat să dea o spargere în Diepoldsau, Elveția, doi dintre ei fiind prinși imediat de polițiști. Al treilea s-a urcat pe o macara și a fost nevoie de intervenția altor forțe pentru a-l convinge să coboare. Până la urmă, și el a fost reținut.

Români reținuți în Elveția pentru furt. Unul s-a urcat pe o macara

Poliția din cantonul St. Gallen a fost alertată vineri seară, înainte de ora 21:00, cu privire la un furt în desfășurare la o firmă din Widnau, scrie

Polițiștii mobilizați au identificat și reținut în zonă doi români. Un al treilea s-a urcat pe o macara. Din motive de siguranță, au fost solicitate echipaje de salvare și pompieri.

Până la urmă, bărbatul a fost convins să coboare de pe macara și a fost și el reținut.

Potrivit autorităților, cei trei români au vârste de 29, 35 și 39 de ani, toți fără reședință în Elveția. Acesta din urmă era căutat și în baza unui mandat de arestare.

În noaptea precedentă, cei trei încercaseră să deschidă un oblon și să spargă o fereastră. Conform comunicatului poliției, nu se știe încă dacă s-a furat ceva în timpul celei de-a doua încercări. Ancheta este în curs de desfășurare.