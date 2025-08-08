O stradă din București a devenit martora unui atac șocant. O femeie a fost înjunghiată de mai multe ori de un bărbat pe care nu îl cunoștea. Tot ea a fost nevoie să sune la 112 pentru a cere ajutor, pentru că martorii au privit nepăsători scena.

Ce a făcut făptașul după atac Ce au spus medicii

Ce a făcut făptașul după atac

Atacul a avut loc la 10.00 dimineață, pe o stradă circulată, sub privirile mai multor persoane. Victima, o femeie de 48 de ani, mergea spre gura de metrou, îndreptându-se spre muncă. Cu doar câțiva metri înainte de a ajunge în stație, individul a atacat-o. A înjunghiat-o de patru ori, a aruncat cuțitul într-un coș de gunoi din apropiere și a coborât la metrou, pierzându-se în mulțime.

Căzută la pământ, femeia a fost lăsată să sufere pe trotuar. Oamenii privesc și își continuă drumul. Văzând că nimeni nu sare să o ajute, măcar cu un apel la 112, femeia grav rănită apelează singurul numărul de urgență pentru a raporta cele întâmplate.

„Era extrem de șocată, în primul rând de atitudinea celor din jur. Ne-a declarat că nimeni nu a intervenit cu absolut nimic. Nu s-au oprit nici măcar să solicite sprijin la 112. A fost nevoită singură să sune la ambulanță”, a spus reprezentantul spitalului, Fiorella Mitoiu, potrivit .

Ce au spus medicii

Victima a fost preluată de o ambulanță și dusă de urgență la spital, cu multiple plăgi înjunghiate. spun că a scăpat ca prin minune. Loviturile i-ar fi putut fi fatale.

„A fost adusă în UPU cu multiple plăgi înjunghiate atât la nivelul capului cât și în regiunea cervicală, posterioară, torace anterior și posterior”, a mai spus Fiorella Mitoiu.

Cât despre atacator, acesta a fost prins de polițiști după cinci ore de .