Când ne vom putea programa online la medic, în toate spitalele de stat? Răspunsul dat de ministrul Sănătății (VIDEO)

Ministrul Sănătăţii, Alexandru , a dezvăluit în cadrul emisiunii Talk B1, moderată de Alex Vlădescu, pe B1 TV, când ne vom putea programa online la medic, în toate .

Când vom putea să ne programăm online la medicii de la stat

Potrivit ministrului, anul viitor va fi gata varianta finală a platformei.

“În cele care se întâmplă deja, există soluții digitale care au fost realizate și implementate de către unitatea sanitară, fie din fonduri proprii, fie din fonduri europene, pe de o parte, iar noua platformă a asigurărilor de sănătate, noul PIAS, prima interfață va fi disponibilă în decembrie anul acesta, urmând ca varianta finală, ca forma finală a sistemului, să fie funcțional în august anul viitor.

Deci o parte din spitale deja Aplică posibilitatea programărilor online, noua platformă informatică, PIAS, prima interfață, prima variantă, va fi disponibilă în decembrie, urmând ca ea să fie pusă în practică și implementată spre o formă finală în luna august a anului viitor”, a explicat ministrul.