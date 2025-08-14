B1 Inregistrari!
Românii care primesc 200.000 de euro de la stat, din octombrie 2025. Care sunt condițiile

George Lupu
14 aug. 2025, 19:04
Românii care primesc 200.000 de euro de la stat, din octombrie 2025. Care sunt condițiile
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fermierii români vor avea parte de un ajutor neașteptat! Statul pune la dispoziție fonduri de până la 200.000 de euro pentru dezvoltarea fermelor, atât pentru tinerii agricultori, cât și pentru cei care au depășit vârsta de 40 de ani.

Cuprins

  • Sprijin financiar major pentru fermierii români
  • Continuarea sprijinului acordat tinerilor

Sprijin financiar major pentru fermierii români

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că noul program de finanțare va fi lansat în octombrie 2025 și va asigura un sprijin compus din 80% fonduri europene și 20% contribuție proprie.

”Finanțarea de 70.000 de euro a fost pentru instalarea tinerilor fermieri. În zona montantă au fost sume mai mari iar restul în toată țara. Noi am semnat contracte pentru 5.000 de beneficiari, peste 2.500 au venit din diaspora, tineri sub 41 de ani, mai ales în bazinele legumicole din România.

Dar în perioada următoare tinerii vor avea program de consolidare a fermei adică, 200.000 de euro, sprijin 80% de la Uniunea Europeană și 20% contribuția voastră. Aceste programe vor ieși începând cu luna octombrie: 200.000 de euro pentru consolidare fermă pentru tineri sub 41 de ani”, a punctat Ministrul Agriculturii.

Prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), va fi deschisă o sesiune de depunere a proiectelor în cadrul măsurii DR-12 – Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați.

Astfel, beneficiarii pot obține până la 200.000 de euro pentru investiții în:

cultivarea legumelor

cultivarea pepenilor

cultivarea rădăcinoaselor

cultivarea tuberculilor

ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

cultivarea legumelor în sere și solarii

creșterea albinerlor

alte tipuri de ferme zootehnice

Continuarea sprijinului acordat tinerilor

Măsura vine în completarea programului anterior DR-30 – Sprijin pentru instalarea fermierilor români tineri, prin care agricultorii au primit 50.000 – 70.000 de euro. Peste 5.000 de beneficiari au semnat contracte, dintre care 2.500 au revenit din diaspora pentru a investi în agricultură, potrivit cancan.ro.

Practic, fermierii români vor avea la dispoziție resurse financiare semnificative pentru a-și moderniza fermele și a-și spori competitivitatea pe piață.

Ministrul Agriculturii a afirmat recent că prețurile la alimentele de bază ar fi explodat în perioada aceasta, odată cu majorarea TVA și a prețurilor la energie, dacă el n-ar fi reușit să prelungească plafonarea adaosului comercial la aceste alimente.

