Karen Rojas, o fetiță din California, dată dispărută în 2020, a fost găsită în siguranță la 11 ani, sub un nume fals, la peste 4.300 km de locul nașterii sale din Carolina de Nord. Descoperirea vine după ani de căutări și investigații intense ale autorităților și organizațiilor pentru persoane dispărute.

Dispariția și alarma dată de autorități

Karen Rojas fusese dată dispărută pe 1 iulie 2020, după ce mama ei, care deținea custodia, o răpise pe 2 iunie 2020. Autoritățile au spus că mama a încetat brusc să mai comunice cu personalul Departamentului pentru Servicii pentru Copii și Familii (DCFS) și se presupune că a luat-o pe Karen și a fugit, conform Știrile ProTv.

Dispariția a lăsat familia și întreaga comunitate în stare de șoc, iar anchetele au fost lansate imediat. În primele luni nu au apărut informații noi, însă cercetările au continuat, adunând treptat piste importante.

Pistele care au dus la găsirea fetei

Pe 8 martie 2023, autoritățile au primit informații cruciale care indicau că fata ar putea fi în , Carolina de Nord.

La scurt timp după dispariția sa, organizația Missing People in America publicase o fotografie digitalizată a lui Karen, pentru a ajuta la actualizarea căutărilor și pentru a arăta cum ar putea arăta acum.

Karen, găsită în siguranță și sub protecție

Acum, Karen Rojas a fost descoperită în siguranță și înscrisă într-o școală din Carolina de Nord, unde a trăit sub un nume fals. Deși fata a fost găsită și plasată sub protecție, mama sa nu a fost arestată.

Potrivit ABC News, cele două femei locuiau în Carolina de Nord de mai mulți ani și, deși autoritățile au investigat cazul, nu s-au făcut arestări deocamdată. Ancheta continuă pentru a lămuri toate circumstanțele dispariției și relocării fetei.

Descoperirea lui Karen este un final fericit după ani de incertitudine și cercetări, dar autoritățile avertizează că ancheta este departe de a fi încheiată și că vor continua să investigheze toate aspectele cazului.