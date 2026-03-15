Acasa » Eveniment » Fetiță răpită acum aproape șase ani, găsită în siguranță în Carolina de Nord. Ce s-a întâmplat cu aceasta

Fetiță răpită acum aproape șase ani, găsită în siguranță în Carolina de Nord. Ce s-a întâmplat cu aceasta

Selen Osmanoglu
15 mart. 2026, 10:56
Cuprins
  1. Dispariția și alarma dată de autorități
  2. Pistele care au dus la găsirea fetei
  3. Karen, găsită în siguranță și sub protecție

Karen Rojas, o fetiță din California, dată dispărută în 2020, a fost găsită în siguranță la 11 ani, sub un nume fals, la peste 4.300 km de locul nașterii sale din Carolina de Nord. Descoperirea vine după ani de căutări și investigații intense ale autorităților și organizațiilor pentru persoane dispărute.

Dispariția și alarma dată de autorități

Karen Rojas fusese dată dispărută pe 1 iulie 2020, după ce mama ei, care deținea custodia, o răpise pe 2 iunie 2020. Autoritățile au spus că mama a încetat brusc să mai comunice cu personalul Departamentului pentru Servicii pentru Copii și Familii (DCFS) și se presupune că a luat-o pe Karen și a fugit, conform Știrile ProTv.

Dispariția a lăsat familia și întreaga comunitate în stare de șoc, iar anchetele au fost lansate imediat. În primele luni nu au apărut informații noi, însă cercetările au continuat, adunând treptat piste importante.

Pistele care au dus la găsirea fetei

Pe 8 martie 2023, autoritățile au primit informații cruciale care indicau că fata ar putea fi în Washington, Carolina de Nord.

La scurt timp după dispariția sa, organizația Missing People in America publicase o fotografie digitalizată a lui Karen, pentru a ajuta la actualizarea căutărilor și pentru a arăta cum ar putea arăta acum.

Karen, găsită în siguranță și sub protecție

Acum, Karen Rojas a fost descoperită în siguranță și înscrisă într-o școală din Carolina de Nord, unde a trăit sub un nume fals. Deși fata a fost găsită și plasată sub protecție, mama sa nu a fost arestată.

Potrivit ABC News, cele două femei locuiau în Carolina de Nord de mai mulți ani și, deși autoritățile au investigat cazul, nu s-au făcut arestări deocamdată. Ancheta continuă pentru a lămuri toate circumstanțele dispariției și relocării fetei.

Descoperirea lui Karen este un final fericit după ani de incertitudine și cercetări, dar autoritățile avertizează că ancheta este departe de a fi încheiată și că vor continua să investigheze toate aspectele cazului.

Citește și...
Incendiu la biserica monument istoric din Puchenii Moșneni. Traficul pe DN1 este restricționat (FOTO/VIDEO)
Eveniment
Incendiu la biserica monument istoric din Puchenii Moșneni. Traficul pe DN1 este restricționat (FOTO/VIDEO)
Elon Musk anunță lansarea proiectului „Terafab”. Fabrica uriașă de cipuri AI a Tesla ar putea începe în doar șapte zile
Eveniment
Elon Musk anunță lansarea proiectului „Terafab”. Fabrica uriașă de cipuri AI a Tesla ar putea începe în doar șapte zile
Vaporașele amplasate la intrările din Constanța, devenite simboluri ale orașului, sunt demontate după aproape 20 de ani
Eveniment
Vaporașele amplasate la intrările din Constanța, devenite simboluri ale orașului, sunt demontate după aproape 20 de ani
Echipamentele și militarii americani vin în România „de îndată”. Ministrul Apărării, Radu Miruță: „Este o chestiune de ore, de zile”
Eveniment
Echipamentele și militarii americani vin în România „de îndată”. Ministrul Apărării, Radu Miruță: „Este o chestiune de ore, de zile”
Românii mănâncă mai puțină ciocolată decât europenii, dar aleg gusturi tot mai sofisticate. Aromele neașteptate care îi cuceresc
Eveniment
Românii mănâncă mai puțină ciocolată decât europenii, dar aleg gusturi tot mai sofisticate. Aromele neașteptate care îi cuceresc
Probleme serioase pe Mihai Bravu. Zece plăci de beton afectate după surparea asfaltului. Traficul rămâne restricționat
Eveniment
Probleme serioase pe Mihai Bravu. Zece plăci de beton afectate după surparea asfaltului. Traficul rămâne restricționat
Scene tensionate în Argeș! Bărbat cu sabie, împușcat de mascați după ce a încercat să atace un luptător SAS (VIDEO)
Eveniment
Scene tensionate în Argeș! Bărbat cu sabie, împușcat de mascați după ce a încercat să atace un luptător SAS (VIDEO)
Legea pe care mulți români o ignoră. Câte animale poți crește în gospodărie fără să riști amenzi
Eveniment
Legea pe care mulți români o ignoră. Câte animale poți crește în gospodărie fără să riști amenzi
Horia Constantinescu, în vizorul ANPC. Control la Constanța făcut fără informarea conducerii
Eveniment
Horia Constantinescu, în vizorul ANPC. Control la Constanța făcut fără informarea conducerii
Asfaltul s-a surpat pe una dintre cele mai circulate șosele din București. Groapă de un metru în mijlocul drumului
Eveniment
Asfaltul s-a surpat pe una dintre cele mai circulate șosele din București. Groapă de un metru în mijlocul drumului
Ultima oră
11:52 - Incendiu la biserica monument istoric din Puchenii Moșneni. Traficul pe DN1 este restricționat (FOTO/VIDEO)
10:24 - Elveția nu permite avioanelor militare americane să survoleze teritoriul său
09:59 - PSD se reunește duminică pentru a decide strategia privind bugetul pe 2026
09:31 - Vremea, 15 martie: soare în mare parte din țară și temperaturi peste normalul perioadei
09:02 - Elon Musk anunță lansarea proiectului „Terafab”. Fabrica uriașă de cipuri AI a Tesla ar putea începe în doar șapte zile
08:31 - Volodimir Zelenski: Rusia furnizează Iranului drone Shahed folosite în atacuri împotriva SUA și Israelului
00:01 - Vaporașele amplasate la intrările din Constanța, devenite simboluri ale orașului, sunt demontate după aproape 20 de ani
23:39 - Adevărul din spatele legendelor despre Baba Vanga. Ce le spunea, de fapt, oamenilor care îi treceau pragul
22:52 - Roșiile românești îi sperie pe cumpărători. Cu banii pe un kilogram cumperi patru kilograme de pulpă de porc
22:36 - Haos în Gaza după o furtună de nisip violentă. Corturi distruse și oameni disperați care încearcă să le salveze (VIDEO)