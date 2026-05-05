B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Tudor Chirilă, despre zidul în care se îndreaptă România: Primul PSD-ist al țării, Nicușor Dan, are o mare parte de vină. Un singur lucru avea de făcut

Tudor Chirilă, despre zidul în care se îndreaptă România: Primul PSD-ist al țării, Nicușor Dan, are o mare parte de vină. Un singur lucru avea de făcut

Traian Avarvarei
05 mai 2026, 17:57
Tudor Chirilă, despre zidul în care se îndreaptă România: Primul PSD-ist al țării, Nicușor Dan, are o mare parte de vină. Un singur lucru avea de făcut
Tudor Chirilă. Sursa foto: Captură video - Vreau Să Știu / YouTube
Cuprins
  1. Tudor Chirilă: În numele României oneste, Nicușor Dan avea de făcut un singur lucru
  2. Tudor Chirilă: AUR este PSD, au văzut-o în sfârșit și votanții lor zilele astea

Tudor Chirilă l-a acuzat pe Nicușor Dan că e „primul PSD-ist al țării” și că a repartizat echidistant minciuna, aluzie la încăpățânarea președintelui de a nu se poziționa în criza politică pentru a rămâne „mediator”. Artistul spune că tocmai pentru că trebuia să fie echidistant, Nicușor Dan trebuia să demaște minciuna din moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR. Chirilă a deplâns că, inclusiv cu sprijinul lui Nicușor Dan, România a mai ratat un tren spre reformare și modernizare, în vreme ce „sinecurile vor rămâne, salariile nesimțite din companiile de stat vor rămâne”.

Tudor Chirilă: În numele României oneste, Nicușor Dan avea de făcut un singur lucru

„Ce am câștigat în aceste două săptămâni? Un pic mai multă claritate. De-abia s-a terminat votul că ticălosul etern Predoiu și alți peneliști (Thuma, Pauliuc și mai urmează, probabil) își trădează liderul și poziția partidului. În numele „stabilității”, alături de cei care au generat instabilitatea 1. prin guvernarea Ciolacu care a cheltuit tot ce se putea cheltui 2. prin moțiunea de cenzură „nu ne vindem țara, o devalizăm”.

După trădarea ăstora din PNL care bat recorduri de viteză, vedem de fapt că moțiunea a fost împotriva unui singur om sau, dacă vreți, unei echipe mici. Primul pesedist al țării, Nicușor Dan, așa cum îl numeam ironic într-o postare anterioară, are o mare parte de vină. În numele echidistanței și stabilității a refuzat să vadă cel mai important lucru: minciuna. Minciuna acestei moțiuni. Și asta nu e acceptabil.

O moțiune îndreptată, din punctul meu de vedere, chiar mai mult împotriva Oanei Gheorghiu decât a lui Bolojan. Puroiul financiar care colcăie în companiile de stat neperfomante sub formă de sinecuri, salarii nesimțite, insolvențe vechi de ani de zile, a fost expus de Oana Gheorghiu în toată frumusețea lui toxică.

Pentru asta a fost linșată public într-un fel care ar trebui să indigneze pe orice om normal. Unei femei care a construit un spital și a onorat promisiunea făcută celor 350 de mii de oameni care au acordat încredere unei asociații mai mult decât oricărui partid, i s-a reproșat de către alde Marian Neacșu, presă penală, pesediști, peneliști și alți meseni de la ospățul etern al jefuitorilor, că e hoață și incompetentă. Aici suntem. Aici se oprește logica și începe absurdul.

În numele României oneste Nicușor Dan avea de făcut un singur lucru (printre multe altele pe care le-a ratat): să spună clar că o moțiune care susține că listarea unor companii la bursă și reformarea altora înseamnă vânzarea țării, nu e decât o minciună și un pretext pentru a iniția o criză politică”, a scris artistul, pe Facebook.

Tudor Chirilă: AUR este PSD, au văzut-o în sfârșit și votanții lor zilele astea

Acesta a mai susținut că procesul de reformare a fost blocat acum complet, că zilele acestea reînvie USL și că AUR este PSD – „au văzut-o în sfârșit și votanții lor zilele astea”.

„Câteodată să spui adevărul înseamnă să fii echidistant. Păi, don președinte, dacă vreți să fiți perfect echidistant, dacă să vedeți minciuna stă în calea echidistanței, fiți până la capăt, acceptați votul românilor care susțin partidul extremist AUR și chemați-i la consultări. De ce să-l accepți pe prietenul sistemului Predoiu și să nu negociezi și cu prietenul sistemului, Peiu, ? Arătați-ne, domnule președinte, adevărata echidistanță.

Zilele astea reînvie pentru a câta oară USL. Nici nu mai știu a câta variantă. Opoziția nu mai există în România. AUR este PSD, au văzut-o în sfârșit și votanții lor zilele astea. Bine, era evident de mult. Lupta cu sistemul a murit înainte de a se naște. Simion e o păpușă gălăgioasă care stă cu spatele la meci și se face că nu vede faultul, dar dirijează galeria. Grindeanu rânjește ca o hienă sătulă. Responsabilitate? Zero.

El speră să capitalizeze politic pentru 2028. Țara va intra în criză și de vină va fi Bruxelles-ul, bineînțeles. Și cu temele astea, (Europa cea rea, România colonie) vor aștepta să preia o țară în derivă prin 2028. Reformele alea puține, câte au pornit, se vor bloca. Dar, cel mai important, sinecurile vor rămâne. Salariile nesimțite din companiile de stat vor rămâne. Parlamentarii sunt și ei fericiți că nu mai sunt obligați să-și expună averile pe site-ul ANI. În două săptămâni dobânda la care se împrumută România a crescut, iar leul s-a depreciat, e la minim istoric.

Dar poate cea mai gravă este criza adevărului în care ne adâncim din ce în ce mai mult. Minciuna a câștigat. E repartizată echidistant”, a mai scris Tudor Chirilă, pe Facebook.

Tags:
Citește și...
Nicușor Dan, după ce Guvernul Bolojan a picat: Invit la calm. Încep cu consultările informale. Înțeleg așteptările românilor și le voi avea în vedere la discuțiile cu partidele
Politică
Nicușor Dan, după ce Guvernul Bolojan a picat: Invit la calm. Încep cu consultările informale. Înțeleg așteptările românilor și le voi avea în vedere la discuțiile cu partidele
Curtea de Apel București îi dă dreptate lui Nicușor Dan în disputa cu AEP. Ce sumă trebuie să plătească instituția după decizia judecătorilor
Politică
Curtea de Apel București îi dă dreptate lui Nicușor Dan în disputa cu AEP. Ce sumă trebuie să plătească instituția după decizia judecătorilor
Conducerea PNL a reconfirmat decizia de a nu mai face alianță cu PSD. Sighiartău: A fost cu majoritate largă
Politică
Conducerea PNL a reconfirmat decizia de a nu mai face alianță cu PSD. Sighiartău: A fost cu majoritate largă
Iulian Fota: „Dacă liberalii ăștia de doi bani vor să stingă lumina, o fac pe barba lor” (VIDEO)
Politică
Iulian Fota: „Dacă liberalii ăștia de doi bani vor să stingă lumina, o fac pe barba lor” (VIDEO)
Ar trebui PNL să rămână la guvernare? Rareș Bogdan: „Trebuie să ne gândim la România și la români. Am multiple supărări legate de mandatul mult prea puțin reformist al premierului Bolojan” (VIDEO)
Politică
Ar trebui PNL să rămână la guvernare? Rareș Bogdan: „Trebuie să ne gândim la România și la români. Am multiple supărări legate de mandatul mult prea puțin reformist al premierului Bolojan” (VIDEO)
Sorin Grindeanu: Relația cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii. Ce a câștigat AUR pentru că a făcut treaba PSD-ului
Politică
Sorin Grindeanu: Relația cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii. Ce a câștigat AUR pentru că a făcut treaba PSD-ului
PSD-istul Toma: PSD trebuie să treacă la guvernare cu Grindeanu premier și să facă reforme, deși n-a făcut reforme toată istoria lui / Bolojan va avea un viitor luminos
Politică
PSD-istul Toma: PSD trebuie să treacă la guvernare cu Grindeanu premier și să facă reforme, deși n-a făcut reforme toată istoria lui / Bolojan va avea un viitor luminos
Liberalul Hubert Thuma cere ca partidul să rămână la guvernare: „PNL nu pleacă nicăieri. Le spun direct românilor – Vă datorăm respect”
Politică
Liberalul Hubert Thuma cere ca partidul să rămână la guvernare: „PNL nu pleacă nicăieri. Le spun direct românilor – Vă datorăm respect”
Primul anunț de la Cotroceni, după căderea Guvernului Bolojan. Nicușor Dan, declarații de ultim moment
Politică
Primul anunț de la Cotroceni, după căderea Guvernului Bolojan. Nicușor Dan, declarații de ultim moment
Bolojan bagă PNL în ședință decisivă: liberalii s-au rupt în două tabere după căderea Guvernului
Politică
Bolojan bagă PNL în ședință decisivă: liberalii s-au rupt în două tabere după căderea Guvernului
Ultima oră
18:05 - Nicușor Dan, după ce Guvernul Bolojan a picat: Invit la calm. Încep cu consultările informale. Înțeleg așteptările românilor și le voi avea în vedere la discuțiile cu partidele
17:52 - Curtea de Apel București îi dă dreptate lui Nicușor Dan în disputa cu AEP. Ce sumă trebuie să plătească instituția după decizia judecătorilor
17:42 - Cristi Chivu, în centrul unui proiect spectaculos la Inter. Echipă de top pregătită pentru noul sezon
17:40 - Un deținut din Craiova condamnat pentru viol a evadat de la punctul de lucru
17:37 - B1TV.ro, site-ul tău de știri. Cum setezi B1TV.ro ca sursă preferată pe Google și găsești mai rapid știrile importante
17:31 - Conducerea PNL a reconfirmat decizia de a nu mai face alianță cu PSD. Sighiartău: A fost cu majoritate largă
17:22 - Cantitatea de pesticide din produsele de import, de trei ori mai mare față de cele din UE
17:22 - Iulian Fota: „Dacă liberalii ăștia de doi bani vor să stingă lumina, o fac pe barba lor” (VIDEO)
17:14 - Director de la Garda Forestieră București, scos în cătușe din instituție. Ce acuzații i se aduc lui Mirel Idorași (VIDEO)
17:07 - Un bucureștean a mers cu Uber până în Vama Veche. Suma plătită pentru 267 km te va surprinde