Urmează o vară decisivă pentru viitorul lui Inter

După succesul intern, intră într-o nouă etapă, în care schimbările majore par inevitabile. Presa din Italia, inclusiv , anunță o vară extrem de activă pe piața transferurilor.

Clubul are un buget inițial de aproximativ 50 de milioane de euro, sumă care ar putea crește dacă FC Barcelona îl va transfera pe Alessandro Bastoni. Se conturează astfel două versiuni ale echipei, una care a dominat Italia și o alta care urmează să se reinventeze din temelii. În acest context, Chivu își asumă un rol central în reconstrucție și vrea să-și lase amprenta asupra lotului prin mutările din această vară.

Mai mulți jucători importanți, precum Yann Sommer, Matteo Darmian și Francesco Acerbi, sunt aproape de despărțire. De asemenea, Stefan de Vrij și Henrikh Mkhitaryan se află la final de contract și pot pleca în această vară. În paralel, incertitudinea planează asupra lui Bastoni, unul dintre cei mai curtați jucători ai echipei.