Cristi Chivu, în centrul unui proiect spectaculos la Inter. Echipă de top pregătită pentru noul sezon

Cristi Chivu, în centrul unui proiect spectaculos la Inter. Echipă de top pregătită pentru noul sezon

Ana Beatrice
05 mai 2026, 17:42
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Urmează o vară decisivă pentru viitorul lui Inter
  2. Ce mutări pregătește Inter pentru a rămâne în topul Europei
  3. Chivu, aproape de elitele salariale

După ce Inter a cucerit titlul cu numărul 21 din istoria sa, clubul își îndreaptă deja atenția spre viitorul sezon. Debutul lui Cristi Chivu pe banca tehnică a fost unul impresionant și a stârnit încredere în rândul conducerii. Oficialii de pe „Giuseppe Meazza” pregătesc acum transferuri importante pentru a întări echipa și a rămâne la cel mai înalt nivel.

Urmează o vară decisivă pentru viitorul lui Inter

După succesul intern, Inter intră într-o nouă etapă, în care schimbările majore par inevitabile. Presa din Italia, inclusiv Gazzetta dello Sport, anunță o vară extrem de activă pe piața transferurilor.

Clubul are un buget inițial de aproximativ 50 de milioane de euro, sumă care ar putea crește dacă FC Barcelona îl va transfera pe Alessandro Bastoni. Se conturează astfel două versiuni ale echipei, una care a dominat Italia și o alta care urmează să se reinventeze din temelii. În acest context, Chivu își asumă un rol central în reconstrucție și vrea să-și lase amprenta asupra lotului prin mutările din această vară.

Mai mulți jucători importanți, precum Yann Sommer, Matteo Darmian și Francesco Acerbi, sunt aproape de despărțire. De asemenea, Stefan de Vrij și Henrikh Mkhitaryan se află la final de contract și pot pleca în această vară. În paralel, incertitudinea planează asupra lui Bastoni, unul dintre cei mai curtați jucători ai echipei.

Filosofia lui Cristi Chivu este clară și reflectă tendințele moderne din fotbal. Nu defensiva face diferența, ci forța ofensivă, o direcție care ar putea schimba complet identitatea viitoarei echipe Inter.

Ce mutări pregătește Inter pentru a rămâne în topul Europei

Inter pregătește o campanie de transferuri spectaculoasă, axată pe jucători care pot aduce imprevizibil și energie în joc. Pe lista dorințelor se află mijlocași precum Manu Koné de la AS Roma și Éderson de la Atalanta. În același timp, oficialii vizează și fotbaliști de viteză precum Moussa Diaby, dorit încă din iarnă de la Al-Ittihad.

Clubul analizează și opțiuni pentru benzi, inclusiv jucători cu profil apropiat de Marco Palestra de la Cagliari. Pentru rotația la mijloc, o variantă luată în calcul este Curtis Jones de la Liverpool. Acesta ar putea reprezenta o alternativă solidă pentru Hakan Çalhanoğlu. În ceea ce privește poarta, Guglielmo Vicario de la Tottenham Hotspur este considerat înlocuitorul ideal al lui Yann Sommer. Defensiva ar putea fi întărită cu Tarik Muharemović de la Sassuolo, Mario Gila de la Lazio și Oumar Solet de la Udinese.

Toate aceste mutări conturează un lot echilibrat și competitiv pentru Cristi Chivu. Antrenorul român își propune nu doar să apere titlul în Italia, ci și să transforme echipa într-o forță reală în UEFA Champions League.

Chivu, aproape de elitele salariale

Ascensiunea lui Cristi Chivu la Inter nu trece neobservată, iar conducerea clubului pregătește o recompensă pe măsură. Actuala înțelegere, valabilă până în 2027, urmează să fie extinsă până în 2029, cu o formulă flexibilă care include și opțiunea de prelungire automată.

Odată cu noul acord, și salariul antrenorului român va crește semnificativ, de la 2,5 milioane de euro la aproximativ 5 milioane pe sezon. Chivu intră astfel în categoria antrenorilor bine plătiți din Italia, după un debut convingător pe banca tehnică. Chiar dacă nu atinge încă nivelul lui Antonio Conte, liderul salarial de la Napoli, românul se apropie de zona superioară.

De altfel, noul său salariu îl aduce aproape de veniturile lui Massimiliano Allegri de la AC Milan. Acest lucru confirmă statutul tot mai solid pe care și-l construiește în fotbalul italian.

