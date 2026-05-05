Președintele Nicușor Dan a obținut în instanță anularea hotărârii prin care Autoritatea Electorală Permanentă refuzase rambursarea unei sume de aproape 930.000 de lei, iar dosarul a fost soluționat chiar la primul termen.

Cum a ajuns disputa dintre Nicușor Dan și AEP în fața instanței

Conflictul a pornit la finalul anului trecut, când a decis că nu va deconta integral cheltuielile făcute în timpul campaniei prezidențiale din 2025. Instituția a invocat atunci mai multe nereguli, iar printre explicațiile prezentate s-a regăsit și imposibilitatea identificării unor persoane care au făcut donații.

În urma acelui refuz, a anunțat public că va contesta măsura în justiție, susținând că suma blocată reprezenta bani împrumutați și utilizați legal în campanie. Acțiunea a fost înregistrată la Curtea de Apel București pe 24 martie, iar primul termen a fost fixat pentru 5 mai.

Ce au decis judecătorii la primul termen

Dosarul a fost tranșat rapid, chiar la prima înfățișare, iar instanța a admis cererea formulată de șeful statului. Magistrații au anulat atât decizia de nerambursare emisă în noiembrie 2025, cât și o parte din raportul de control care invalidase suma cerută.

„Admite cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantul Dan Nicușor Daniel în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Electorală Permanentă. Anulează Decizia de nerambursare a cheltuielilor electorale nr. 177DC din 05.11.2025, emisă de Autoritatea Electorală Permanentă, şi anulează în parte Raportul de control nr. 11057/11.08.2025, emis de aceeaşi autoritate, în partea referitoare la invalidarea cheltuielilor electorale în cuantum de 930.283,10 lei, solicitate la rambursare”, se arată în minuta publicată de instanță, potrivit Capital.

Totodată, Curtea de Apel București a obligat AEP să achite suma de 930.283,10 lei, reprezentând cheltuieli electorale efectuate în timpul campaniei prezidențiale.

Ce acuzații lansase anterior președintele

Cu câteva săptămâni înainte de proces, Nicușor Dan criticase public modul în care instituția a analizat donațiile online. Liderul de la Cotroceni a susținut că situații similare au existat și în campaniile precedente, iar instanțele i-au dat atunci dreptate.

„AEP nu a înțeles nici în 2025 donațiile online, deși și în campaniile din 2016 și 2020 mi-a aplicat aceleași amenzi, anulate ulterior de instanță, și a făcut aceleași plângeri penale, cu care nu s-a întâmplat nimic”, scria Nicușor Dan la momentul respectiv.

Hotărârea nu este definitivă, iar AEP are la dispoziție 15 zile pentru a formula recurs.