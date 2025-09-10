Fire albe prea devreme? Iată secretul încetinirii procesului de apariție a acestora

este unul dintre primele semne vizibile ale îmbătrânirii, însă cercetările recente sugerează că un nutrient ar putea încetini acest proces. Vorbim despre vitamina B5, cunoscută și sub numele de pantotenat de calciu, care ar putea sprijini atât sănătatea, cât și culoarea naturală a părului.

Cuprins:

Cum acționează vitamina B5 asupra firelor albe

Când are cele mai mari șanse să funcționeze

Din ce alimente putem obține vitamina B5

Un studiu publicat în revista Women’s Health a arătat că suplimentarea zilnică cu 200 mg de pantotenat de calciu, timp de o lună, a dus la modificări vizibile ale culorii părului pentru unii participanți. Explicația? Vitamina B5 susține sinteza melaninei, pigmentul responsabil pentru culoarea podoabei capilare, informează

Cercetătorii de la Universitatea din California au observat că efectele sunt mai evidente în stadiile timpurii ale apariției . Atunci, foliculii capilari își păstrează încă potențialul de a produce melanină, ceea ce face ca repigmentarea să fie mai vizibilă.

Pe lângă suplimente, vitamina B5 se regăsește în mod natural în:

ouă și lactate,

carne de pasăre și pește,

cereale integrale,

avocado și legume verzi.

O dietă bogată în acești nutrienți contribuie nu doar la menținerea culorii părului, ci și la sănătatea generală a organismului.