B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Fire albe prea devreme? Iată secretul încetinirii procesului de apariție a acestora

Fire albe prea devreme? Iată secretul încetinirii procesului de apariție a acestora

Elena Boruz
10 sept. 2025, 14:55
Fire albe prea devreme? Iată secretul încetinirii procesului de apariție a acestora
Sursa foto: Freepik

Albirea părului este unul dintre primele semne vizibile ale îmbătrânirii, însă cercetările recente sugerează că un nutrient ar putea încetini acest proces. Vorbim despre vitamina B5, cunoscută și sub numele de pantotenat de calciu, care ar putea sprijini atât sănătatea, cât și culoarea naturală a părului. 

Cuprins:

  • Cum acționează vitamina B5 asupra firelor albe
  • Când are cele mai mari șanse să funcționeze
  • Din ce alimente putem obține vitamina B5

Cum acționează vitamina B5 asupra firelor albe

Un studiu publicat în revista Women’s Health a arătat că suplimentarea zilnică cu 200 mg de pantotenat de calciu, timp de o lună, a dus la modificări vizibile ale culorii părului pentru unii participanți. Explicația? Vitamina B5 susține sinteza melaninei, pigmentul responsabil pentru culoarea podoabei capilare, informează click.

Când are cele mai mari șanse să funcționeze

Cercetătorii de la Universitatea din California au observat că efectele sunt mai evidente în stadiile timpurii ale apariției firelor albe. Atunci, foliculii capilari își păstrează încă potențialul de a produce melanină, ceea ce face ca repigmentarea să fie mai vizibilă.

Din ce alimente putem obține vitamina B5

Pe lângă suplimente, vitamina B5 se regăsește în mod natural în:

  • ouă și lactate,

  • carne de pasăre și pește,

  • cereale integrale,

  • avocado și legume verzi.

O dietă bogată în acești nutrienți contribuie nu doar la menținerea culorii părului, ci și la sănătatea generală a organismului.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Află cum poți scăpa de gândacii de bucătărie cu soluții naturale și ieftine. Metode simple care te ajută să-ți protejezi casa și sănătatea
Eveniment
Află cum poți scăpa de gândacii de bucătărie cu soluții naturale și ieftine. Metode simple care te ajută să-ți protejezi casa și sănătatea
Oficial: Claudiu Crețu, șeful ELCEN, e acuzat de DNA că a cerut o șpagă de 1,5 milioane de euro
Eveniment
Oficial: Claudiu Crețu, șeful ELCEN, e acuzat de DNA că a cerut o șpagă de 1,5 milioane de euro
Schimbări majore în Codul muncii! Românii care vor putea să lucreze de acasă timp de 8 zile pe lună, potrivit legii
Eveniment
Schimbări majore în Codul muncii! Românii care vor putea să lucreze de acasă timp de 8 zile pe lună, potrivit legii
Tânăr de 19 ani, evadat din arestul de la domiciliu. Cum a reușit și unde a fost găsit de polițiști
Eveniment
Tânăr de 19 ani, evadat din arestul de la domiciliu. Cum a reușit și unde a fost găsit de polițiști
Profesor bătut de un elev în curtea liceului. Ce „greșeală” a făcut dascălul
Eveniment
Profesor bătut de un elev în curtea liceului. Ce „greșeală” a făcut dascălul
Descoperire șocantă făcută de un turist, în munții Ceahlău. Nu i-a venit să creadă!
Eveniment
Descoperire șocantă făcută de un turist, în munții Ceahlău. Nu i-a venit să creadă!
O stewardesa a dezvăluit ce o deranjează cel mai mult la pasageri, în timpul zborurilor
Eveniment
O stewardesa a dezvăluit ce o deranjează cel mai mult la pasageri, în timpul zborurilor
Unde se află satul din România care are un singur locuitor: „Avea cândva 70-80 de familii, dar oamenii au plecat spre un trai mai bun”
Eveniment
Unde se află satul din România care are un singur locuitor: „Avea cândva 70-80 de familii, dar oamenii au plecat spre un trai mai bun”
Newsweek: La ce bănci plătești comision când retragi pensia? Cum poți să nu îl mai plătești?
Eveniment
Newsweek: La ce bănci plătești comision când retragi pensia? Cum poți să nu îl mai plătești?
RetuRO extinde în Sectorul 2 proiectul-pilot pentru promovarea educației ecologice și a solidarității urbane
Eveniment
RetuRO extinde în Sectorul 2 proiectul-pilot pentru promovarea educației ecologice și a solidarității urbane
Ultima oră
15:33 - Află cum poți scăpa de gândacii de bucătărie cu soluții naturale și ieftine. Metode simple care te ajută să-ți protejezi casa și sănătatea
15:29 - Cele mai bune filme din istorie văzute de Stephen King. Ce gusturi are maestrul literaturii horror
15:28 - Oana Roman a răbufnit, după ce nu a mai ajuns la manichiură! Ce a pățit vedeta
15:19 - Oficial: Claudiu Crețu, șeful ELCEN, e acuzat de DNA că a cerut o șpagă de 1,5 milioane de euro
15:02 - Schimbări majore în Codul muncii! Românii care vor putea să lucreze de acasă timp de 8 zile pe lună, potrivit legii
14:54 - Rusia nu comentează incidentul cu dronele doborâte din Polonia. Reacția purtătorului de cuvânt de la Kremlin
14:54 - Tânăr de 19 ani, evadat din arestul de la domiciliu. Cum a reușit și unde a fost găsit de polițiști
14:48 - CCIR preia președinția Asociației Camerelor de Comerț Balcanice
14:40 - Filmul „Jaful Secolului” e propunerea României pentru Premiile Oscar, categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional” (VIDEO)
14:39 - A demisionat din partidul S.O.S. România. Lovitură grea pentru Diana Șoșoacă