Externe » Un șofer de ambulanță din Italia, acuzat de crime multiple. Cum au ajuns procurorii la ipoteza unor crime în serie

Un șofer de ambulanță din Italia, acuzat de crime multiple. Cum au ajuns procurorii la ipoteza unor crime în serie

Iulia Petcu
03 mart. 2026, 23:19
Un șofer de ambulanță din Italia, acuzat de crime multiple. Cum au ajuns procurorii la ipoteza unor crime în serie
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Ce suspiciuni există asupra șoferului de ambulanță 
  2. Ce măsuri au fost luate de autorități și Crucea Roșie

Procuratura din Italia investighează un dosar care a provocat un puternic șoc public, după suspiciuni grave legate de moartea mai multor pacienți transportați cu ambulanța. Ancheta vizează un angajat al Crucii Roșii din zona Forlì, iar ipoteza formulată de anchetatori este una extrem de gravă.

Ce suspiciuni există asupra șoferului de ambulanță 

Parchetul din Forlì analizează un posibil caz de crime în serie, în care ar fi implicat un șofer de ambulanță activ în regiunea Emilia-Romagna. Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, cel puțin cinci pacienți sunt considerați decedați în timpul sau imediat după transportul medical către spital.

Anchetatorii verifică acuzații de omor voluntar, comis cu premeditare și prin utilizarea unor substanțe toxice sau a altor metode considerate insidioase.

Conform datelor preliminare, decesele au fost înregistrate începând din februarie 2025, pe trasee medicale între Forlì și localitatea Santa Sofia, în timpul serviciului de ambulanță.

Victimele ar fi fost persoane în vârstă, iar în unele situații moartea a survenit în timpul transportului, în altele la scurt timp după internare. O primă autopsie a fost efectuată asupra unei femei decedate în noiembrie anul trecut, iar alte cazuri similare se află în prezent în curs de investigare.

Ce măsuri au fost luate de autorități și Crucea Roșie

Potrivit agenției ANSA, șoferul vizat este anchetat de Carabinieri și de Parchetul din Forlì și a fost suspendat din activitate de către Crucea Roșie Italiană. Ancheta se concentrează pe stabilirea unui posibil tipar, iar ipoteza principală este administrarea intenționată a unei substanțe letale pacienților transportați.

Autoritățile judiciare tratează cazul ca pe o posibilă serie de crime, având în vedere repetitivitatea situațiilor și circumstanțele similare ale deceselor.

„Am aflat de la avocații noștri, deoarece nu suntem în Forlì în acest moment, despre ancheta privind moartea mamei noastre. Suntem șocați.”, a declarat Vittorio, fiul uneia dintre presupusele victime, relatează G4Media.

„Este un lucru foarte greu de acceptat. Avem încredere deplină în Parchetul din Forlì și în activitatea pe care o desfășoară. Vom merge până la capăt pentru a înțelege cu adevărat ce s-a întâmplat și de ce. Vrem doar adevărul”, a adăugat acesta.

