Traian Băsescu crede că statele europene ar trebui să-și ia măsuri suplimentare de pentru a evitat posibile în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Avertismentul lui Traian Băsescu

Într-o intervenție în emisiunea News Pass cu Laura Chiriac, difuzată de B1 TV, fostul președinte Traian Băsescu a explicat care ar putea fi consecințele războiului din pentru statele europene. El a exclus un eventual atac cu rachete sau drone. Dar, a avertizat fostul președinte, este foarte posibil să ne confruntăm cu atentate teroriste.

„După părerea mea trebuie să fim extrem de prudenți în comportament. Nu ne putem imagina că Iranul invadează Europa, dar nu suntem la adăpost de atacuri teroriste. Nu am nici un dubiu că pot fi lansate oricând atacuri teroriste care să bulverseze, pur și simplu, viața de zi cu zi a oamenilor, acolo unde se produc”, a declarat fostul președinte

Ambasadorul iranian în Spania , a avertizat că Teheranul va ataca orice bază americană din Europa, dacă va fi necesar. El a subliniat că Iranul poate reacționa cu lovituri represive. Aceste declarații vin după ce Spania a refuzat să permită Statelor Unite să utilizeze bazele militare operate în comun pe teritoriul său pentru a ataca Iranul. Armata americană a fost nevoită să retragă mai multe aeronave KC-135 din Cadiz şi Sevilla.

„Iranul va ataca orice bază americană din Europa, dacă va fi necesar. Suntem o țară capabilă să reacționeze”, a declarat diplomatul.

Donald Trump s-a supărat pe Spania

Într-o declarație de presă, înainte de intervenția lui Traian Băsescu, Donald Trump s-a declarat nemulțumit de atitudinea Spaniei. El a amenințat că va întrerupe relațiile comerciale cu această țară care ripostă la faptul că nu s-a aliniat cerinelor sale cu privire la Iran, transmite EFE.

Trump a făcut aceste comentarii în Biroul Oval, înaintea unei întâlniri cu cancelarul german Friedrich Merz. Cancelarul german este primul lider străin care se întâlneşte cu Donald Trump de la începutul războiului din Iran.

Traian Băsescu, recomandări pentru guvern

În contextul prelungirii din Orientul Mijlociu și a creșterii prețurilor la petrol, Traian Băsescu a avut o recomandare pentru guvern. În opinia sa, reprezentanții cabinetului de la București ar trebui să ia legătura cu repezentanții KazMunaiGas pentru a solicita continuarea producției de combustibili la rafinăria din Midia.

„Am văzut declarațiile îmbunătățite – pun între ghilimele – ale ministrului Energiei. În sfârșit admite că nu va scădea prețul la benzină, ci că or să crească. Cred că guvernul României trebuie să intre în discuții cu cei de la KazMunai, cu rafinăria de la Midia pentru că, ce să vezi, și ei trebuie să intre în revizie tehnică.

Eu nu spun că nu este o revizie planificată. Dar li se poate cere să continue importul de țiței din Kazahstan pentru că… și ei primesc țițeiul prin terminalul rușilor și să continue să producă combustibil pentru următoarele două sau trei luni până se stabilizează lucrurile pe piață”, a subliniat Băsescu.