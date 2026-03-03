Statul încearcă să reducă birocrația și să elimine drumurile inutile între ghișee, mizând de această dată pe implicarea directă a cetățenilor. O platformă online recent lansată promite să transforme frustrările cotidiene în soluții administrative concrete, monitorizate public.

Ce este platforma „Fără hârtie” și cui se adresează

Guvernul a lansat platforma „Fără hârtie”, un instrument digital prin care cetățenii, companiile și chiar funcționarii pot semnala proceduri administrative greoaie sau redundante.

Prin intermediul site-ului dedicat, utilizatorii pot descrie situații în care li s-au cerut documente inutile sau informații deja existente în evidențele altor instituții publice.

Sesizările sunt transmise într-un format standardizat, astfel încât autoritățile să poată evalua impactul real al fiecărei probleme, raportat la timp pierdut, costuri și numărul persoanelor afectate.

Cum sunt analizate și făcute publice reclamațiile

Toate sesizările care respectă criteriile platformei sunt publicate transparent și pot fi consultate de oricine, fiind filtrabile după instituție, tipul problemei sau localitate.

Acest mecanism permite identificarea rapidă a blocajelor recurente și conturarea unei imagini clare asupra zonelor unde afectează cel mai mult relația dintre stat și cetățeni.

La fiecare 30 de zile, Guvernul selectează zece dintre cele mai frecvente probleme raportate și le transmite spre analiză instituțiilor responsabile, prin (CERB), relatează stiripesurse.ro.

Ce se întâmplă când este nevoie de schimbări legislative

În cazurile în care simpla ajustare administrativă nu este suficientă, situațiile semnalate ajung în grupuri de lucru dedicate, formate din reprezentanți ai societății civile, mediului de afaceri și ai instituțiilor publice.

Scopul acestor consultări este identificarea unor soluții viabile, care pot include modificări legislative sau revizuirea unor proceduri învechite.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a explicat că platforma ar trebui să ajute statul să înțeleagă mai bine care sunt cele mai frecvente probleme întâmpinate de cetățeni și să le trateze cu prioritate.

Cum pot fi urmărite sesizările depuse

După trimiterea unei reclamații, utilizatorii pot urmări online toate etapele parcurse, de la validare și publicare până la soluționarea efectivă sau inițierea unor demersuri legislative. Platforma funcționează pe principiile „O singură dată” și „Digital din start”, urmărind interoperabilitatea între instituții și reducerea solicitărilor repetate de documente.

Dezvoltată cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale, soluția este concepută să fie accesibilă de pe orice dispozitiv, iar datele colectate pot fundamenta viitoare proiecte de digitalizare.