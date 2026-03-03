Kader Keita, mijlocașul clubului , a fost reținut marţi seara, pentru 24 de ore, după ce a provocat un grav și părăsit locul faptei.

Kader Keita a lovit o femeie pe o trecere de pietoni

Accidentul rutier pe care l-a provocat Kader Keita s-a produs marți dimineaţa, în jurul orei 5:45. Brigada Rutieră a fost sesizată prin numărul de urgenţă 112. Apelantul a transmis că o femeie este întinsă pe șosea, la intersecţia dintre str. Gherghiţei şi str. Zamfir Nicolae din Sectorul 2. Victima prezenta leziuni în zona capului.

Potrivit unui comunicat al Brigăzii de , inițial la fața locului s-a prezentat un echipaj de ambulanță, care a găsit o femeie, în vîrstă de 68 de ani, întinsă pe jos. Paramedicii au transportat-o la spitalul Floreasca pentru îngrijiri. În fața medicilor, aceasta a afirmat că ar fi căzut și s-a lovit. Ulterior, în jurul orei 7:00, polițiștii au fost informați că indiciile arată că ar fi fost victima unui accident rutier. Cercetările au fost preluate de un echipaj rutier pentru a stabili ce s-a petrecut.

„În paralel, poliţiştii Biroului de Accidente cu Autori Necunoscuţi din cadrul Brigăzii Rutiere au stabilit cu certitudine faptul că femeia, în vârstă de 67 de ani, este victima unui accident de circulaţie, iar autorul acestuia a părăsit locul faptei, fără încuviinţarea poliţiei. În urma activităţilor desfăşurate de către poliţiştii din cadrul Biroului de Accidente cu Autori Necunoscuţi a fost identificat autorul accidentului, fiind vorba despre un tânăr în vârstă de 26 de ani, care la acest moment se afla în custodia poliţiei pentru continuarea cercetărilor”, transmite Brigada Rutieră.

Polițiștii l-au identificat pe autorul accidentului și l-au dus la Brigada Rutieră. Fotbalistul a fost reținut pentru 24 de ore, iar momentan nu se cunosc împrejurările în care s-a produs accidentul.

Ce spune conducerea clubului Rapid

Potrivit unor surse din interiorul clubului de Rapid, citate de GSP.ro, Kader Keita revenea de la rugăciunea de dimineață când a provocat accidentul. În acest context, este exclusă varianta consumului de alcool sau alte substanțe interzise. Ulterior, Victor Angelescu, preşedintele clubului Rapid, a făcut o serie de declarații despre incident.

„Am aflat după masă că a fost implicat în accident, a dat cu maşina peste o persoană. Ce pot spune e că se ducea la rugăciunea de dimineaţă. În jur de 5 jumate se întorcea şi a existat acel accident. S-a oprit, a verificat acea persoană, s-a chemat ambulanţa. S-a panicat, a plecat de acolo. Pe la 10:00 l-a luat poliţia la interogatoriu. Am trimis avocaţi care să-l reprezinte. Din ce ştiu, acum câteva ore încă era la poliţie”, a explicat președintele clubului Rapid, la Prima Sport 1, conform GSP.

Potrivit spuselor sale, fotbalistul s-ar fi speriat și de aceea a părăsit locul accidentului. Victor Angelescu a precizat că mijlocașul tocmai și-a adus familia în România.

„Îmi pare foarte rău pentru el, e un băiat de nota 10. Tocmai ce-i veniseră copilul şi soţia în ţară. Are copil de două luni, era foarte fericit. Pe la 12 şi ceva azi-noapte a ajuns autocarul la Bucureşti. (…) Am trimis un avocat să meargă cu el, că el nu vorbeşte română. Nu era băut, asta ştim sigur, fiind şi perioada Ramadanului. Nu a existat problemă de genul ăsta. Nu ştiu cum s-a întâmplat. Repet, fiind o anchetă…Ştiu doar că a fost accidentul, s-a speriat şi a plecat înainte să vină poliţia”, a declarat Victor Angelescu.

Ce pedeapsă riscă Kader Keita

În cazul în care ancheta penală stabilește că fotbalistul Kader Keita a părăsit de la locul accidentului fără încuviințarea poliției va fi deschis un dosar penal. Conform Codului Penal, părăsirea locului accidentului constituie infracțiune atunci când în urma impactului există victime.

Legea prevede pedeapsă cu închisoare de la 2 la 7 ani, în funcție de concluziile anchetei și gravitatea faptei.

Keita a ajuns în România în urmă cu doi ani, fiind transferat la CFR Cluj. El a ajuns la Rapid, inițial, sub formă de împrumut pe șase luni, pentru 200.000 de euro. Ulterior, conducerea clubului a mai achitat 100.000 de euro pentru a-l transfera definitiv.

Mijlocașul a jucat 26 de meciuri în acest sezon pentru Rapid în toate competițiile.