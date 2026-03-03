Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, Marius Borg Høiby, a primit noi acuzații de la procurori în cadrul procesului său penal.

Ce noi detalii au apărut în dosarul în care este implicat fiul prințesei moștenitoare

Bărbatul de 29 de ani este acuzat de comportament imprudent și de încălcarea unui ordin de restricție, fapte pe care le-ar fi recunoscut în fața anchetatorilor. Aceste noi detalii apar în contextul în care tânărul este deja judecat pentru infracțiuni mult mai grave, inclusiv viol.

Procurorul de stat a explicat că adăugarea unor noi acuzații în timpul procesului este o procedură posibilă dacă inculpatul își recunoaște faptele. Ultimele acuzații se referă la o femeie din Oslo față de care fiul prințesei nu avea voie să ia legătura. Deși a admis aceste încălcări, Marius Borg Høiby continuă să respingă cele mai grave acuzații din dosar, în special cele patru capete de acuzare pentru viol, scrie .

„Marius Borg Høiby a recunoscut comportamentul imprudent și încălcarea unui ordin de restricție, dar respinge cele mai grave acuzații, inclusiv cele patru capete de acuzare pentru viol care implică o femeie incapabilă să se apere”, informează anchetatorii.

Cum se apără acuzatul în fața mărturiilor fostelor iubite

În cadrul ședințelor de judecată desfășurate la Oslo, instanța a ascultat mărturii cutremurătoare, inclusiv pe cea a fostei sale partenere, Nora Haukland. Aceasta a descris episoade de violență fizică extremă, susținând că a fost lovită și strangulată în timpul relației.

„Acesta neagă că ar fi fost violent, iar avocatul său susține că fosta sa parteneră «nu a trăit în niciun fel într-un regim de frică», deși în instanță a fost difuzată o înregistrare audio în care el îi adresa injurii”, se menționează în raport.

Ce pedeapsă riscă Marius Borg Høiby

are în prezent cu un total de 40 de capete de acuzare, într-un proces care se desfășoară sub restricții stricte de publicare. Deși a crescut în familia regală, acesta nu este membru oficial al Casei Regale, însă atenția publică asupra cazului este uriașă. Dacă judecătorii vor decide că este vinovat de cele mai grave fapte aduse, va risca o pedeapsă pe măsură.

„Dacă va fi găsit vinovat de cele mai grave acuzații, Marius Borg Høiby riscă cel puțin 10 ani de închisoare, în timp ce infracțiunea de comportament imprudent poate fi pedepsită cu până la doi ani”, precizează sursele judiciare.