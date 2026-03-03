Sucul de sfeclă roșie a devenit un obicei tot mai întâlnit printre pacienții care caută metode naturale de „detoxifiere”, însă medicii diabetologi trag un semnal de alarmă.

De ce sucul de sfeclă roșie devine o „bombă” de carbohidrați

Dr. Alina Onofriescu, medic specialist în diabet, nutriție și boli metabolice, avertizează că pacienții ajung la cabinet cu mult mai mari decât de obicei din cauza acestui amestec concentrat.

Problema principală apare în momentul în care legumele sunt stoarse, proces prin care fibrele alimentare sunt eliminate. Aceste fibre au rolul esențial de a încetini absorbția zahărului în organism. Fără ele, în pahar rămâne un lichid care se absoarbe rapid, determinând valori ale glicemiei care pot ajunge chiar și la 200–300 mg/dl.

„Când storci legumele, scoți mare parte din fibre, rămâne un lichid care se absoarbe rapid, iar glicemia poate urca frumos, fix când tu crezi că mănânci sănătos”, afirmă dr. Alina Onofriescu.

Ce riscuri pe termen lung apar dacă se consumă des acest aliment

Pe lângă dezechilibrul glicemic imediat, acest obicei poate avea consecințe grave asupra metabolismului, în special în cazul persoanelor care prezintă deja un risc crescut. Medicul avertizează că un consum ridicat și constant de suc de sfeclă roșie poate afecta sănătatea ficatului. În loc să ajute la curățarea organismului, excesul de carbohidrați lichizi poate agrava afecțiuni preexistente fără ca pacientul să înțeleagă cauza reală a stării sale de rău.

„Dacă este consumat frecvent și în cantități mari, sucul de sfeclă poate contribui în timp la apariția sau agravarea bolii ficatului gras non-alcoolic, mai ales la persoanele cu risc metabolic”, mai precizează medicul specialist. Astfel, deși sfeclă roșie este naturală, forma în care este ingerată face diferența între un beneficiu nutrițional și un risc medical major, scrie .