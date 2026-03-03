Consulatul SUA din Dubai lovită de o dronă iraniană

Consulatul SUA din Dubai a fost lovit de o , în contextul conflictului din . Clădirea a fost cuprinsă de flăcări care au fot stinse după intervenția rapidă a autorităților.

Un incendiu s-a declanşat marţi seara la Consulatul SUA din Dubai, după ce clădirea a fost lovită de o dronă despre care se presupune că ar fi fost lansată de . Informația a fost prezentat de CNN. care citează o sursă din zonă. Autoritățile locale au intervenit și au reușit să stingă flăcările. Secretarul de stat american Marco Rubio a precizat că drona ar fi lovit doar o parcare adiacentă clădirii consulatului, relatează BBC.

„Ultima informaţie pe care am primit-o cu câteva secunde înainte de a apărea în faţa camerelor de filmat a fost că, din păcate, o dronă a lovit o parcare adiacentă clădirii consulatului şi a provocat un incendiu în acel loc”, a declarat .

Oficialul american a transmis că personalul consulatului este teafăr. El a precizat că SUA a început să retragă personalul din facilitățile diplomatice din Orientul Mijlociu pentru a evita incidentele.

„Tot personalul este teafăr şi nevătămat. După cum ştiţi, am început să retragem personalul din facilităţile noastre diplomatice înainte de acest incident. Dar ambasadele şi facilităţile noastre diplomatice sunt atacate direct de un regim terorist”, a adaugat Rubio.

⚡️ Moment of the Iranian drone strike on the US Consulate in Dubai Local authorities reported that the fire has been localized following the attack. — NEXTA (@nexta_tv)

Clădirea este situată într-o zonă dens populată

Consulatul SUA în Dubai este amplasat într-o zonă dens populată a oraşului, aproape de ambasada britanică şi consulatul saudit. Potrivit localnicilor, citați de AFP, în zonă s-a auzit o explozie puternică. Ulterior, unul dintre ei a declarat că a văzut un incendiu. Potrivit unei jurnaliste , forţele de poliţie au instituit un perimetru de securitate în zonă.

„Incendiul provocat de un incident cu o dronă în apropierea consulatului Statelor Unite a fost stins cu succes. Echipele de intervenţie au acţionat imediat. Nu au fost raportate victime”, a anunţat biroul de presă al emiratului Dubai pe X. ,

Iranul şi-a continuat marţi atacurile în Golf ca represalii la atacurile americane şi israeliene.