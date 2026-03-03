B1 Inregistrari!
Război în Orientul Mijlociu. Consulatul SUA din Dubai lovit de o dronă iraniană (VIDEO)

Adrian Teampău
03 mart. 2026, 23:19
Război în Orientul Mijlociu. Consulatul SUA din Dubai lovit de o dronă iraniană (VIDEO)
Incendiu la Consulatul SUA din Dubai Sursa foto Captura video X
Consulatul SUA din Dubai a fost lovit de o dronă iraniană, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Clădirea a fost cuprinsă de flăcări care au fot stinse după intervenția rapidă a autorităților.

Consulatul SUA din Dubai lovită de o dronă iraniană

Un incendiu s-a declanşat marţi seara la Consulatul SUA din Dubai, după ce clădirea a fost lovită de o dronă despre care se presupune că ar fi fost lansată de Iran. Informația a fost prezentat de CNN. care citează o sursă din zonă. Autoritățile locale au intervenit și au reușit să stingă flăcările. Secretarul de stat american Marco Rubio a precizat că drona ar fi lovit doar o parcare adiacentă clădirii consulatului, relatează BBC.

„Ultima informaţie pe care am primit-o cu câteva secunde înainte de a apărea în faţa camerelor de filmat a fost că, din păcate, o dronă a lovit o parcare adiacentă clădirii consulatului şi a provocat un incendiu în acel loc”, a declarat Marco Rubio.

Oficialul american a transmis că personalul consulatului este teafăr. El a precizat că SUA a început să retragă personalul din facilitățile diplomatice din Orientul Mijlociu pentru a evita incidentele.

„Tot personalul este teafăr şi nevătămat. După cum ştiţi, am început să retragem personalul din facilităţile noastre diplomatice înainte de acest incident. Dar ambasadele şi facilităţile noastre diplomatice sunt atacate direct de un regim terorist”, a adaugat Rubio.

Clădirea este situată într-o zonă dens populată

Consulatul SUA în Dubai este amplasat într-o zonă dens populată a oraşului, aproape de ambasada britanică şi consulatul saudit. Potrivit localnicilor, citați de AFP, în zonă s-a auzit o explozie puternică. Ulterior, unul dintre ei a declarat că a văzut un incendiu. Potrivit unei jurnaliste AFP, forţele de poliţie au instituit un perimetru de securitate în zonă.

„Incendiul provocat de un incident cu o dronă în apropierea consulatului Statelor Unite a fost stins cu succes. Echipele de intervenţie au acţionat imediat. Nu au fost raportate victime”, a anunţat biroul de presă al emiratului Dubai pe X. ,

Iranul şi-a continuat marţi atacurile în Golf ca represalii la atacurile americane şi israeliene.

