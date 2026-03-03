Lavinia Pîrva a vorbit deschis despre căsnicia ei cu și despre modul în care au reușit să își clădească o relație stabilă, departe de agitația din presă. Artista spune că povestea lor s-a bazat mereu pe discreție și maturitate, fără să lase comentariile celor din jur să le influențeze parcursul.

Ce spune Lavinia Pîrva despre diferența de 17 ani față de soțul ei

Deși între ei există o diferență de 17 ani, acest detaliu nu a reprezentat niciodată un impediment în viața lor de zi cu zi.

În ciuda comentariilor apărute de-a lungul timpului, artista susține că vârsta nu a influențat conexiunea dintre ei. Pentru ea, esențial este modul în care rezonezi cu partenerul și capacitatea de a crește împreună. Discreția a fost mereu foarte importantă pentru a-și proteja familia de agitația din media.

„Nu am perceput niciodată vârsta ca pe un subiect în relația noastră și, tocmai de aceea, nici nu m-a preocupat. Pur și simplu nu a fost ceva prezent între noi. Pentru mine, vârsta este doar o cifră, iar ceea ce contează cu adevărat într-o relație sunt felul în care rezonezi cu omul de lângă tine, valorile comune și modul în care creșteți împreună. Din acest punct de vedere, relația noastră nu a fost influențată în niciun fel”, a declarat Lavinia Pîrva.

Cum gestionează artista provocările din viața de cuplu

Vedeta spune că armonia din cuplu vine din comunicare și din faptul că amândoi au învățat să lase orgoliile deoparte. Artista recunoaște că experiența de viață a soțului ei a contat mult, dar crede că relația funcționează pentru că amândoi depun efort să rămână uniți. Când dau de greu, cei doi preferă să aibă răbdare și să învețe din fiecare moment dificil, în loc să se lase afectați de presiunea din jur, scrie .

„Cred că fiecare cuplu își găsește propriul ritm și propriul mod de a fi bine împreună. Pentru noi, important este că există conexiune, comunicare și prezență reală, indiferent de context. Iar dacă au existat momente ce necesitau a fi depășite, am făcut-o cu înțelepciune, răbdare, iubire și cu mult sens”, a mai adăugat aceasta.

