Flavia Groșan este internată. Groșan se află acum în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean din Oradea, după ce ar fi suferit un stop cardio-respirator. Medicul pneumolog, devenit cunoscut pentru pozițiile sale controversate din timpul pandemiei de COVID-19, ar fi în comă profundă.

Flavia Groșan se află sub supraveghere permanentă la , iar medicii încearcă să-i stabilizeze starea. Vestea internării ei a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale, unde pacienți și susținători i-au transmis mesaje de sprijin și rugăciuni.

Groșan ar fi fost diagnosticată cu cancer pulmonar încă din 2021, însă, boala ar fi ajuns acum într-un stadiu terminal, potrivit .

Flavia Groșan este internată. Cum a fost găsit medicul pneumolog

Soțul medicului ar fi descoperit-o inconștientă în noaptea de 16 spre 17 octombrie. Echipajele medicale au intervenit rapid. Aceștia au reușit să o resusciteze și să o transporte la spital, însă, medicii mențin un prognostic rezervat.

Cu doar câteva zile înainte de incident, Flavia Groșan povestea pe Facebook că se confrunta cu o tuse persistentă și dureri puternice în zona plămânilor.

Cine este medicul Flavia Groșan

Flavia Groșan este medic primar pneumolog și bronholog în Oradea și activa în mediul privat. Ea a devenit cunoscută în 2021, după ce a contestat protocoalele medicale COVID-19 și a promovat o schemă proprie de tratament.

În august 2025, numele ei a revenit în atenția publică după o postare controversată despre persoanele vaccinate anti-COVID. Colegiul Medicilor Bihor a deschis o cercetare disciplinară, calificând declarațiile drept „erori grave, fără fundament științific”.

După reacțiile venite din spațiul public, Groșan și-a șters postarea și a recunoscut că „nu are argumente științifice” care să-i susțină afirmațiile.

Flavia Groșan este internată. Cum a reacționat comunitatea medicală

Reacțiile au fost împărțite. În timp ce unii pacienți i-au mulțumit pentru implicare, alți medici au acuzat-o de dezinformare. Pe parcursul pandemiei, Flavia Groșan a criticat adesea sistemul spitalicesc, tratamentele standard și comunicarea autorităților.