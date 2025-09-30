Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj ferm, prin intermediul consilierului de stat Cătălina Galer, în cadrul evenimentului „Gala Inimii”. Șeful statului a afirmat că este nevoie de investiții în sistemul de sănătate și consideră că „putem contribui la reconstrucția acestuia, modelând un viitor mai sănătos și mai prosper”.

Tragedia din cadrul Spitalului „Sfânta Maria”, din Iași, în urma căreia în ultimele săptămâni, este ca un semnal de alarmă pentru ceea ce se întâmplă în zona aceasta de sănătate din țara noastră.

Ce a declarat Nicușor Dan

Președintele și-a exprimat admirația față de Fundația Română a Inimii, Societatea Română de Cardiologie și Ministerul Sănătății pentru elaborarea Strategiei Naționale pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare și Cerebrovasculare 2025 – 2030, parte integrantă a Strategiei Naționale de Sănătate.

„Avem urgentă nevoie de spitale noi, de investiții majore în secțiile de terapie intensivă și de protocoale ferme de prevenție și control al infecțiilor.

Lansarea acestui document strategic esențial marchează un pas major în reforma sistemului sanitar românesc, având ca obiectiv reducerea mortalității cauzate de aceste boli, prin măsuri care vizează creșterea capacității de diagnostic precoce, înființarea de centre comunitare și modernizarea spitalelor”, a declarat șeful statului, conform

Președintele Nicușor Dan: „Sunt convins că putem contribui la reconstrucția sistemului de îngrijire medicală”

Șeful statului a mai spus, de asemenea, că are toată încrederea că, prin eforturi comune, sistemul de îngrijire medicală din România se poate îmbunătăți. Acesta a subliniat că nu există numai lucruri rele, ci și medici dedicați, adevărați profesioniști, care merită toată aprecierea pentru munca, devotamentul și rezultatele pe care le au și le-au avut de-a lungul anilor.

„Încurajez promovarea excelenței și sunt convins că, prin eforturile noastre comune, putem contribui la reconstrucția sistemului de îngrijire medicală din țara noastră, modelând un viitor mai sănătos și mai prosper”, a afirmat Nicușor Dan, conform aceleiași surse.