Florentina Rudeanu, managerul Spitalului Buftea, despre importanța instituției medicale: „Este o unitate profund ancorată în comunitate”/ Spitalul deservește peste 100.000 de pacienți/ Dotările moderne permit diagnosticarea precisă și aplicarea unor tratamente sigure și individualizate (VIDEO)

Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea este o unitate care a suferit numeroase transformări în ultima perioadă, fapt ce a îmbunătățit calitatea serviciilor oferite pacienților. Aici sunt tratați în jur de 100.000 de persoane din și nu numai.

managerul , a relatat, în Podcast B1, despre calitatea serviciilor oferite pacienților, de către unitatea pe care o conduce.

„Spitalul Buftea, pentru că despre el vreau să vorbesc, este nu doar o instituție medicală, ci și o unitate profund ancorată în comunitate cu o transformare accelerată a serviciilor pe care le oferim pacienților, a dotării cu echipamente medicale, dar și prin grija pe care o acordăm pacienților, reliefând perfect direcția strategică de dezvoltare în infrastructura sanitară de la nivelul județului. Este un spital care deservește o populație numeroasă, de peste 100.000 de locuitori”, a explicat Florentina Rudeanu.

Potrivit spuselor sale, într-o astfel de unitate este deosebit de important ca pacienții să beneficieze de o paletă diversificată de servicii medicale. Pentru aceasta, în ultimii ani s-au făcut investiții, în infrastructura medicală, dar și în dotări.

„Important este să încerci să dezvolți tot ce poți oferi, toate serviciile care se pot contracta pentru pacienți, astfel încât cei asigurați să poată beneficia de ele în mod gratuit. Acest lucru am încercat să facem. De la an la an am dezvoltat aceste servicii, începînd cu partea de ambulatoriu unde am crescut de la an la an. Avem 19 specialități, iar peste 70% dintre ele funcționează în două ture, în cursul dimineții, cât și după-amiaza, până la ora 21.00”, a explicat Florentina Rudeanu.

Spitalul Buftea oferă servicii medicale de calitate, rapide și integrate

Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea poate oferi în ambulatoriu mai multe tipuri de servicii, de la consultații până la investigații, proceduri medicale și tratamente. Florentina Rudeanu a subliniat că unul dintre obiective a fost tocmai acesta, de a oferi o paletă largă de servicii, astfel încât fiecare caz, indiferent cât de complex, să fie tratat rapid, precis, în mod integrat.

„Serviciile constau atât în consultații…de fapt, ce se poate oferi în ambulatoriu, sunt atât consultațiile, cât și servicii și proceduri. Am dezvoltat partea de laboratoare direct prin contract cu Casa de Asigurări de Sănătate astfel încât pacienții să beneficieze, tot gratuit, de analize medicale, de parte de radiologie și imagistică, mamografii, ecografii, tomografii computerizate, parte de anatomie patologică, tot pe linie de trimitere,

Fiecare structură a unor servicii care se regăsesc în normele de aplicare ale Contractului de Sănătate, am încercat să o accesăm și noi, astfel încât să nu fie greu de gestionat care se prezintă pentru ceva anume, cazul se complică și, atunci, să poți oferi aceste servicii în mod integrat, modern, în siguranță și rapid”, a arătat managerul Spitalului Buftea.

Numărul de pacienți care apelează la Spitalul Buftea este tot mai mare

În acest context, al ofertei diversificate de servicii medicale oferite, a arătat managerul, a crescut și numărul pacienților care apelează la Spitalul Butea.

„Avem o cerere destul de mare. O acoperim atât pe fonduri directe, pe contract, pentru imagistică, dar și cu ajutorul biletelor de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist, ori prin forme de spitalizare de zi. Avem accesat și această componentă de sănătate, partea de spitalizare de zi, la fel de dezvoltată ca și ambulatoriu, unde avem fundamentate, acolo unde este cazul, foarte clar și partea de imagistică, iar pacientul poate beneficia de tot ce înseamnă parte de radiologie și imagistică pe care o oferim”, a mai spus Florentina Rudeanu.

Totodată, ea a vorbit și despre lucrările de modernizare care au fost efectuate aici și despre dotările achiziționate. Acestea se transpun în servicii eficiente pentru pacienți, în tratamente precise, reducerea riscului de apariție a infecțiilor intraspitalicești și, nu în ultimul rând, în respectul pentru aceștia.

În ultima vreme, spitalul a suferit o transformare accelerată atât în ce privește partea de infrastructură cât și în ce privește partea de dezvoltare a dotărilor medicale, ceea ce automat se se transpun în diagnostice sigure, în tratamente precise individualizate, în diminuarea riscurilor de infecții, în respectul pentru pacienți, într-o masă foarte bună pe care o acordăm pacienților internați. Acordarea unei mese bune este un alt mod prin care îți arați, tu ca unitate medicală, respectul pentru pacienți. Cred că el vede că nu este doar o vorbă când spui că pacientul trebuie să fie în centrul deciziilor pe care le ia spitalul. Este una din modalitățile prin care îi arați respect acelui pacient”, a concluzionat Florentina Rudeanu.