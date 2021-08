Florin Cîțu, despre arestarea din SUA: Nu m-am gândit să-mi dau demisia. E un eveniment pe care îl regret și nu are legătură cu guvernarea

UPDATE: Premierul Florin Cîțu a declarat că timpul petrecut în arest, în SUA, nu este un motiv care să influențeze actul de guvernare. Acesta a subliniat că nu s-a gândit să-și depună demisia din cauza acestui scandal.

„În România în legislaţie pentru cei numiţi de parlament nu se face cerere pentru ORNISS…Nu am adus în discuţie acest eveniment Domnului președinte Klaus Iohanis. Despre Ludovic Orban, un coleg mi-a zis că i-a arăt acesta hârtie, deci presupun că o are… Nu m-am gândit să-mi dau demisia. E un eveniment pe care îl regret și nu are legătură cu guvernarea…Am discutat cu domnul preşedinte şi dânsul este foarte clar. Aceasta nu este o situaţie penală. Bineînţeles că sunt legislaţii diferite în România şi în SUA. (…) Am discutat cu domnul preşedinte şi despre acest subiect, şi despre rectificare şi mai multe subiecte”, a declarat șeful guvernului.

Referitor la circumstanțele în care s-a petrecut incidentul, prim-ministrul a afimat:

„Era o sâmbătă, 3 decembrie. Fusese ziua colegului de cameră şi de acolo veneam. Am băut îndeajuns ca să depăşesc limita legală. Cred că bere am consumat”, a mărturisit el.

Întrebat dacă a băut mai mult de şapte-opt beri, Cîțu a răspuns:

„Nu, nu pot să duc şapte-opt beri”.„Dar am băut ca să depăşesc limita legală. (…) Am stat (în custodie – n.r.) până la terminarea tuturor procedurilor din statul Iowa. (…) Din ce mi-aduc aminte nu au fost 48 (de ore – n.r.), dar am plătit tot ce a fost nevoie sau dacă a fost nevoie”, adaugă Cîţu.

Premierul Florin Cîțu face, sâmbătă, la ora 14:00, primele declarații de presă cu privire la speculațiile care circulă în presă în acest moment, legate de un incident în care a fost implicat în urmă cu 20 de ani.

El a recunoscut deja că condus sub influența alcoolului, în anul 2000, pe când avea 28 de ani și se afla la studii în Statele Unite.

„Da, acum 20 de ani, a fost vorba de conducere sub influența alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani”, a spus premierul Florin Cîțu.

Potrivit publicației Flux24.ro, Cițu ar fi stat și două zile în arest.