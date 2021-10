Florin Cîțu, despre municipiile care cer bani din fondul de rezervă pentru a asigura căldură la iarnă populației: „Nu am văzut niciun efort pentru reducerea cheltuielilor”

Florin Cîțu a declarat joi că pot fi alocați în continuare bani prin fondul de rezervă, deși guvernul este interimar. În legătură cu municipiile care au solicitat alocarea de fonduri de la Guvern pentru a rezolva problema datoriilor ce pot duce în această iarnă la lipsa agentului termic populației, Florin Cîțu a precizat că primăriile nu au făcut eforturi pentru a reduce cheltuielile:

„Se pot aloca resurse prin intermediul Fondului de rezervă la dispariția Guvernului, fondul se poate umple cu resurse din alte ministere. Veți vedea când va fi nevoie. Nimeni nu va suferi și vor fi resurse

Și anul trecut, bugetul a fost adoptat în februarie, nu este o problemă să nu ai buget. Sunt lucruri care se pot face, dar nu este optim.

Au fost alocate resurse suplimentare anul acesta pentru autoritățile locale de trei ori, la rectificarea bugetară, prin calamități și apoi prin fondul de rezervă. Nu am văzut din partea autorităților locale un minim efort de a reduce cheltuielile, niciunul. Aceste primării ar trebui să colecteze mai bine, pentru că multe primării am văzut că nu colectează venituri, în același timp nu am văzut niciun efort pentru reducerea cheltuielilor. La stat avem 1,2% cheltuieli mai mici decât anul trecut.

Ar trebui aceste discuții cu autoritățile locale să le face transparent, pe față. Scrisorile pot veni, dar vrem să vedem și fapte. Banii puteau să meargă către investiții”, a declarat premierul Florin Cîțu.