Florin Cîțu: Vom ajunge la o înțelegere. Nu ne opunem măsurilor, dar vrem să fie bazate pe criteriile economiei de piață. Vreau performanță de la angajații din sectorul public (VIDEO)

Duminică are loc o nouă rundă de negocieri pe programul de guvernare al viitorului Guvern între liderii PNL și PSD. Florin Cîțu a susținut o declarații de presă despre agenda discuțiilor de astăzi și progresul făcut la întâlnirile de zilele trecute.

„Sunt încă divergente referitoare la modul in care noi credem ca trebuie să administrăm o economie. Noi am arătat in ultimii doi ani că se poate să ai și venituri bugetare mai mari fără sa crești taxele. De partea cealaltă se dorește o intervenție a statului pentru redistribuirea avuției. Mi se pare bizar ca după ce am arata ca acel program a fost prost, l-am atacat atunci, nu pentru că exista o barieră ideologică, ci pentru că nu funcționează. Nu ne opunem măsurilor, dar vrem să fie bazate pe criteriile economiei de piață, ca în toate țările dezvoltate„, a declarat liderul PNL.

Florin Cîțu își dorește performanță de la angajații din sectorul public

„Am avea loc să eficientizăm aparatul public și vă spun ce ne transmit oamenii pe stradă: aparatul bugetare este supradimensionat, salariile sunt mult prea mari, serviciile pe care le primim de la stat nu sunt eficient. Eu vreau performanță de la angajații în sectorul public, să fie bine plătiți cei care fac performanta şi cei care sunt pe pile şi prietenii să nu mai existe acolo„, a mai declarat Cîțu.

ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE