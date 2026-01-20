Fostul campion mondial la cinci categorii de greutate, Floyd Mayweather (48 de ani), se confruntă cu probleme financiare serioase, deși continuă să se afișeze ca un miliardar. Investigațiile jurnaliștilor americani indică , investiții eșuate și pierderi imobiliare, în ciuda imaginii de lux pe care boxerul o promovează pe rețelele sociale.

Averea impresionantă, risipită

Timp de mulți ani, Mayweather a dominat clasamentul Forbes, depășindu-l pe Tiger Woods la capitolul câștiguri. Anual, fostul boxer încasează aproximativ 90 de milioane de euro, iar portalul Sportico estimează că, pe parcursul carierei, a acumulat 1,27 miliarde de euro, conform gsp.ro.

Business Insider a publicat la finalul lui 2025 o investigație amplă privind averea sportivului. Deși Mayweather postează frecvent pe Instagram fotografii din avioane private, de pe iahturi și din vacanțe luxoase, reportajul dezvăluie că americanul ar avea datorii inclusiv pentru colectarea gunoiului.

Probleme imobiliare și investiții eșuate

Mayweather ar fi mințit și în privința investițiilor sale imobiliare. Anul trecut, ar fi contractat ipoteci de milioane de euro și s-ar fi lăudat cu achiziționarea de clădiri în Manhattan în valoare totală de peste 430 de milioane de euro. Însă nu există înregistrări oficiale care să confirme astfel de tranzacții, în timp ce două proprietăți ar fi fost pierdute în urma executărilor silite.

Potrivit Business Insider, problemele financiare ar putea fi motivul revenirii sale în ring, unde a luptat recent cu boxeri japonezi, influencerul Logan Paul și John Gotti III, nepotul șefului mafiei. În martie 2026, Mayweather se va confrunta cu Mike Tyson.

Taxe neplătite și acuzații contestate

Din 2017, boxerul ar fi trebuit să achite peste 24 de milioane de euro pentru restanțe fiscale, iar investițiile eșuate în criptomonede și imobiliare i-au accentuat problemele.

Avocatul lui Mayweather respinge însă acuzațiile: „Floyd Mayweather a ieșit din sărăcie și dificultăți pentru a deveni unul dintre cei mai mari campioni din istoria boxului, transformându-și talentul și disciplina într-o moștenire invincibilă și un imperiu de afaceri de succes”.

Bobby Samini, avocatul boxerului, a adăugat: „Crearea de narațiuni nefondate care denaturează adevărul și diminuează realizările unui individ care a sfidat destinul și a devenit unul dintre cei mai de succes sportivi și antreprenori ai generației sale”.

Mayweather a intentat un proces pentru defăimare împotriva Business Insider.