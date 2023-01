Foloseste banda led pentru a ilumina casa intr-un mod inedit

Cu totii ne dorim ca locuinta noastra sa fie cat mai primitoare si sa aiba un aspect estetic placut. Un aspect pe care majoritatea oamenilor nu il iau in considerare este iluminatul. Acesta poate influenta in mod semnificativ modul in care te simti intr-o incapere. Astazi vom vorbi despre cum poti folosi banda led pentru a iti ilumina casa intr-un mod inedit.

Avand in vedere ca ne aflam intr-o perioada tulbure din punct de vedere economic, ne-am gandit sa iti prezentam cea mai eficienta varianta de iluminare care exista. Benzile cu leduri au un pret foarte redus si le poti instala singur, procesul fiind unul usor. Vei fi uimit de schimbarile pe care le poti produce in locuinta ta.

Daca nu ai mai folosit pana acum banda led, iti vom oferi cateva informatii de baza despre aceasta. Este vorba despre o fasie din material plastic, care contine in interior multe leduri de mici dimensiuni. Banda este foarte rezistenta, dar in acelasi timp si flexibila, asa incat poate fi montata atat in exterior, cat si in interior, pe aproape orice suprafata.

In momentul in care sistemul lumineaza, acesta poate fi pornit intr-o singura culoare. Cu toate acestea, ledurile acopera o gama variata de culori, intre care poti comuta dupa bunul plac. In acelasi timp, sistemele mai performante iti permit si sa setezi intensitatea luminii pe care o doresti.

Mai mult de atat, . In primul rand, si cel mai important, aceasta consuma foarte putina energie electrica. Te poti astepta sa reduci facturile la curent chiar si de 2-3 in comparatie cu becurile clasice. In plus, ledurile au o durata lunga de viata, acestea fiind folosite pentru cel putin 8-10 ani inainte de a se strica.

In cazul in care nu stii unde ai putea instala astfel de lumini, iti vom oferi cateva idei. Incepe cu living-ul sau dormitorul si monteaza-le pe tavan. Este cea mai simpla si rapida varianta pe care o poti alege. Deasupra benzilor vei atasa un profil banda led, pentru a le masca. Profilul este construit din aluminiu si este foarte elegant.

Mai departe, poti opta pentru diferite variante in care sa folosesti banda led. Spre exemplu, poti face un contur in jurul unui obiect de mobilier, poti sa o montezi in bucatarie sub blatul de lucru sau in baie in jurul cazii de baie. Desigur, banda paote fi folosita si in exterior, pe marginile unei alei sau pe balustrada balconului.

Variantele pe care le ai la dispozitie sunt practic nelimitate. Totul depinde de imaginatia ta si de aspectul pe care doresti sa il aiba locul in care instalezi luminile. Partea cea mai buna este ca poti adapta culoarea si intensitatea luminii in functie de ceea ce vrei sa obti. Vei ramane surprind de modul in care se va schimba aspectul estetic al locuintei tale.