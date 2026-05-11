Reabilitarea Planșeului Unirii intră într-o etapă importantă, după ce autoritățile au anunțat finalizarea primului segment major al uneia dintre cele mai complexe lucrări de infrastructură din centrul Capitalei. Odată cu testele de siguranță și redeschiderea circulației într-o zonă intens tranzitată, conferința de presă organizată la fața locului a adus și un mesaj politic neașteptat.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, au apărut împreună pe șantierul de la Unirii, într-un moment în care proiectul tehnic începe să producă rezultate vizibile, iar relația dintre administrațiile locale pare să intre într-o etapă mai pragmatică.

Ce s-a finalizat în prima etapă a lucrărilor de la Planșeul Unirii

Primăria Sectorului 4 a anunțat că prima etapă a refacerii planșeului a fost încheiată, iar specialiștii au început testele finale pentru verificarea noii structuri construite în zona străzii Halelor, chiar în apropierea Hanului lui Manuc.

Potrivit lui , lucrările au depășit deja 60% din întregul proiect, iar ritmul de execuție este mai bun decât estimările inițiale, constructorii reușind să recupereze și chiar să câștige aproximativ patru luni față de calendarul stabilit.

„Lucrările au ajuns la peste 60% din total. Avem un avans de aproximativ 4 luni față de termen. Aici, în zona în care ne aflăm, a fost construită o nouă placă de beton, dublu de groasă față de cea veche, are aproximativ 1,4 metri grosime și proiectată să reziste cel puțin 100 de ani. Astăzi o testăm, static și dinamic, cu aceste vehicule de mare tonaj”, a declarat primarul Sectorului 4.

Când revine circulația și ce urmează în următoarele luni

Testele de rezistență sunt realizate de specialiștii Universității Tehnice de Construcții București, iar după finalizarea acestora, una dintre arterele importante din centrul Capitalei urmează să fie redeschisă complet.

„După finalizarea testelor de azi, circulația va fi redeschisă în Piața Unirii. Practic, strada Halelor va fi din nou accesibilă traficului rutier și pietonal”, a declarat Băluță.

În paralel, administrația Sectorului 4 continuă lucrările pe alte două tronsoane, iar în perioada verii va începe și ultima etapă a proiectului, ceea ce înseamnă noi restricții temporare pentru șoferi și transportul urban.

Când ar putea fi gata întregul proiect

Primarul Sectorului 4 spune că, dacă ritmul actual se menține, întregul planșeu ar putea fi finalizat chiar înainte de termenul contractual, adică până la sfârșitul acestui an sau cel târziu la începutul lui 2027.

„Și celelalte etape ale proiectului sunt în desfășurare și se află peste graficul inițial. Se lucrează în acest moment simultan la trei din cele patru etape ale planșeului. În această vară, când traficul va fi unul mai redus, vom intra și în etapa patra a planșeului. Dacă totul merge așa cum ne-am planificat, întregul planșeu va fi gata până la sfârșitul acestui an”, a declarat Băluță.

În ceea ce privește eventualele blocaje în trafic, edilul susține că organizarea de șantier permite desfășurarea simultană a lucrărilor și menținerea unei circulații acceptabile în zonă. „Nu e cazul să ne facem griji. Practic, strada este destul de lată, ca să ne permită să circulăm decent, dar să și lucrăm”, a mai spus Daniel Băluță.

De ce au apărut împreună Daniel Băluță și Ciprian Ciucu

Dincolo de partea tehnică, conferința a avut și o puternică încărcătură politică, mai ales în contextul schimbărilor recente de pe scena națională și al echilibrelor fragile din Consiliul General.

Daniel Băluță a deschis discursul cu un mesaj de colaborare și a spus că „șantierele, după cum vedeți, nu fac niciodată politică”, mulțumindu-i primarului general pentru sprijinul acordat în etapele de finanțare și coordonare.

La rândul său, a transmis că proiectele mari trebuie să depășească rivalitățile dintre partide. „Evident că a primar general mă interesează tot ce se întâmplă în București, iar aceasta este o lucrare importantă”.

Ce a spus Ciucu despre majoritatea din Consiliul General

Discuția a ajuns rapid și la situația politică din administrația Capitalei, unde primarul general admite că voturile pentru proiectele importante sunt departe de a fi garantate.

„Nu am o majoritate stabilă în acest moment. Este o majoritate conjuncturală. Totul se joacă la un vot. Dacă un consilier general lipsește sau nu poate participa sau poate fi deturnat din alte motive,nu am o majoritate. Gestul meu de astăzi de a fi lângă domnul Daniel Băluță se explică și prin faptul că trebuie să întind o mână primarului de Sector pe care trebuie să mi-o întindă înapoi în Consiliul General. Pentru că treaba unui primar este să își voteze proiectele și să își facă mandatul, fie el și jumătate de mandat”, a declarat Ciucu, potrivit HotNews.

Edilul general a spus și că a ales să lase în urmă tensiunile din ultimele luni, inclusiv schimburile dure de replici dintre cei doi, pentru a păstra o relație funcțională între și sectoare.

Lucrările la Planșeul Unirii au început în iunie 2025

Lucrările la au început în iunie 2025, sunt realizate de Primăria Sectorului 4 și presupun o investiție de aproximativ 800 de milioane de lei, finanțată din fonduri guvernamentale.

Structura, veche de aproape un secol, susține carosabilul și zona verde din Piața Unirii, exact în punctul unde râul traversează subteran centrul Capitalei, iar expertizele au indicat fisuri, infiltrații și degradări serioase.

După încheierea intervențiilor structurale, administrația locală promite refacerea completă a parcului și a fântânilor arteziene, astfel încât întreaga zonă să intre într-o nouă etapă de modernizare. Termenul de execuție al lucrărilor este de 2 ani.