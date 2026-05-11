Nunta Andreei Bălan cu jucătorul de tenis Victor Cornea a fost un care a adunat peste 250 de invitați. Fanii au remarcat însă imediat absența Andreei Antonescu.

Cine au fost invitații de seamă la nunta Andreei Bălan

La evenimentul anului au fost prezente numeroase vedete din showbizul românesc, printre care s-au numărat Aurelian Temișan, Monica Davidescu, Andreea Bănică și Lora.

Cu toate acestea, lipsa celei de-a doua jumătăți a trupei Andre a ridicat multe semne de întrebare, având în vedere trecutul lor. Relația dintre ele s-a degradat, iar rivalitatea începută încă din adolescență.

Andreea Antonescu a explicat anterior cum se manifesta competiția dintre ele încă de când erau copii:

„Era o concurență. Publicul era destul de bine împărțit. Erau oamenii care real mă iubeau pe mine și oamenii care real o iubeau pe ea. Eram copii și ne certam din nimicuri. «De ce ți-ai pus rujul ca al meu? Eu voiam să-mi fac ținuta bleu, de ce ți-ai făcut-o tu?». Cred că așa e între fete la vârsta respectivă”, a povestit Andreea Antonescu.

De ce s-a produs ruptura definitivă dintre cele două

Momentul care a dus la răcirea relației a fost participarea lor la emisiunea America Express. Această experiență a scos la iveală traume vechi și a forțat o reevaluare a legăturii lor profesionale.

Imediat după competiție, a devenit clar că drumurile lor nu se mai intersectează, motiv pentru care fosta colegă nu s-a regăsit pe lista de invitați la nunta

„Acolo s-au întâmplat niște lucruri și acolo am rărit-o. Pentru că în America Express mie, personal, mi s-au redeschis niște vechi traume, lucru foarte bun pentru că așa m-a ajutat să le vindec, dar după aceea n-am mai simțit să mai continui cu Andre și în ziua de azi Andre nu mai este. Mă concentrez pe mine și pe cariera mea”, a precizat Andreea Bălan la un moment dat.

Ce decizie a luat Andreea Bălan

Absența Andreei Antonescu de la eveniment confirmă faptul că legătura lor a rămas una de respect distant, fără a mai implica o prietenie activă. Nunta Andreea Bălan a reprezentat un nou început pentru vedetă, un capitol în care trecutul marcat de tensiuni nu a mai avut loc.

„A fost ceva karmic de rezolvat și cred că noi am rezolvat karma asta în America Express, când am fost cu adevărat împreună și acolo s-a închis capitolul. Acolo, și eu, și ea ne-am vindecat tot ceea ce aveam de vindecat, iar acum suntem foarte bine, dar separat. Adică ne vedem, ne salutăm, dar nu mai mult pentru că fiecare a evoluat emoțional, spiritual, în direcții complet diferite”, a declarat Andreea Bălan pentru sursa citată.