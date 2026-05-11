Nunta Andreei Bălan cu jucătorul de tenis Victor Cornea a fost un eveniment spectaculos care a adunat peste 250 de invitați. Fanii au remarcat însă imediat absența Andreei Antonescu.
La evenimentul anului au fost prezente numeroase vedete din showbizul românesc, printre care s-au numărat Aurelian Temișan, Monica Davidescu, Andreea Bănică și Lora.
Cu toate acestea, lipsa celei de-a doua jumătăți a trupei Andre a ridicat multe semne de întrebare, având în vedere trecutul lor. Relația dintre ele s-a degradat, iar rivalitatea începută încă din adolescență.
Andreea Antonescu a explicat anterior cum se manifesta competiția dintre ele încă de când erau copii:
„Era o concurență. Publicul era destul de bine împărțit. Erau oamenii care real mă iubeau pe mine și oamenii care real o iubeau pe ea. Eram copii și ne certam din nimicuri. «De ce ți-ai pus rujul ca al meu? Eu voiam să-mi fac ținuta bleu, de ce ți-ai făcut-o tu?». Cred că așa e între fete la vârsta respectivă”, a povestit Andreea Antonescu.
Momentul care a dus la răcirea relației a fost participarea lor la emisiunea America Express. Această experiență a scos la iveală traume vechi și a forțat o reevaluare a legăturii lor profesionale.
Imediat după competiție, a devenit clar că drumurile lor nu se mai intersectează, motiv pentru care fosta colegă nu s-a regăsit pe lista de invitați la nunta Andreea Bălan.
„Acolo s-au întâmplat niște lucruri și acolo am rărit-o. Pentru că în America Express mie, personal, mi s-au redeschis niște vechi traume, lucru foarte bun pentru că așa m-a ajutat să le vindec, dar după aceea n-am mai simțit să mai continui cu Andre și în ziua de azi Andre nu mai este. Mă concentrez pe mine și pe cariera mea”, a precizat Andreea Bălan la un moment dat.
Absența Andreei Antonescu de la eveniment confirmă faptul că legătura lor a rămas una de respect distant, fără a mai implica o prietenie activă. Nunta Andreea Bălan a reprezentat un nou început pentru vedetă, un capitol în care trecutul marcat de tensiuni nu a mai avut loc.
„A fost ceva karmic de rezolvat și cred că noi am rezolvat karma asta în America Express, când am fost cu adevărat împreună și acolo s-a închis capitolul. Acolo, și eu, și ea ne-am vindecat tot ceea ce aveam de vindecat, iar acum suntem foarte bine, dar separat. Adică ne vedem, ne salutăm, dar nu mai mult pentru că fiecare a evoluat emoțional, spiritual, în direcții complet diferite”, a declarat Andreea Bălan pentru sursa citată.