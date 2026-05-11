Românii care ajung în Belgia în această perioadă trebuie să se pregătească pentru o zi complicată în transportul public și aerian. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare oficială înaintea grevei naționale programate pentru marți, 12 mai, după ce sindicatele belgiene au anunțat proteste ample în mai multe sectoare-cheie.

De ce a emis MAE o atenționare de călătorie

a transmis că lucrătorii din transportul public belgian s-au alăturat protestului național programat pentru marți, 12 mai, iar efectele se vor resimți în mai multe zone ale infrastructurii de transport.

Potrivit instituției, greva va afecta atât transportul aerian, cât și serviciile de mobilitate urbană, motiv pentru care românii aflați deja în Belgia, cei aflați în tranzit sau cei care urmează să plece sunt sfătuiți să verifice constant informațiile publicate de aeroporturi și operatorii locali.

MAE a anunțat, de asemenea, că cetățenii români pot solicita sprijin consular prin intermediul Ambasadei României la Bruxelles, iar pentru situații urgente este disponibil și numărul special destinat intervențiilor de urgență.

Ce se întâmplă cu zborurile de pe aeroportul Charleroi

Una dintre cele mai puternice perturbări este așteptată la Brussels South Charleroi, al doilea cel mai aglomerat aeroport din , unde toate operațiunile aeriene programate pentru marți vor fi suspendate.

Conducerea aeroportului a explicat că numărul redus de angajați disponibili, pe fondul participării la protest, nu mai permite desfășurarea activităților în condiții de siguranță, atât pentru plecări, cât și pentru sosiri.

Pasagerii afectați de anulări urmează să fie contactați direct pentru reprogramarea zborurilor sau pentru rambursarea biletelor, în funcție de opțiunile oferite de operatorii aerieni.

„Regretăm impactul acestei greve naționale asupra planurilor de călătorie ale pasagerilor noștri și ne cerem scuze pentru inconvenientele cauzate”, se arată în comunicat, potrivit Antena3.

Probleme și pe aeroportul din Bruxelles

Perturbările nu se opresc la Charleroi. Brussels Airport, principalul hub aerian al țării, se pregătește și el pentru o zi cu operațiuni limitate și întârzieri importante.

Reprezentanții au transmis că mai mult de jumătate dintre zborurile de plecare ar putea fi anulate, măsura fiind analizată pentru a evita blocajele operaționale și timpii foarte mari de așteptare. „Companiile aeriene își vor adapta programele de zbor în următoarele zile și îi vor informa direct pe pasageri despre statusul zborului și opțiunile disponibile.

Ce revendicări au sindicatele belgiene

Protestul de marți este organizat de cele trei mari confederații sindicale belgiene, ABVV, ACV și ACLVB, care contestă reformele economice promovate de guvern.

Sindicatele susțin că noile măsuri ar putea afecta sistemul de pensii, salariile și condițiile generale de muncă, iar manifestațiile programate în capitală vor începe dimineața și se vor încheia în jurul orei locale 14:00.

Printre principalele revendicări se numără protejarea puterii de cumpărare, condiții mai bune pentru pensionare și menținerea mecanismului de indexare automată a salariilor în funcție de inflație.

Cum va fi afectat transportul public din Bruxelles

Și rețeaua de transport public din capitala belgiană se pregătește pentru o zi complicată, cu circulație redusă la metrou, autobuze, tramvaie și serviciile speciale pentru persoanele cu mobilitate redusă.

Operatorul STIB/MIVB a anunțat că va încerca să mențină un serviciu parțial, însă a avertizat că numeroase curse pot fi anulate sau operate cu întârzieri importante.

„Totuși, îi invităm pe toți cei care au posibilitatea să caute soluții alternative pentru a se deplasa prin Bruxelles în acea zi”, a transmis STIB, recomandând inclusiv utilizarea bicicletelor sau a serviciilor de car-sharing.