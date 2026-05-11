Viața la bloc, în 2026, implică respectarea unor reguli ce conturează cadrul conviețuirii în comun, într-un condomeniu, dar și o serie de reglementări legale.

Între altele, legea stabilește condițiile în care un proprietar poate face anumite pe care îl deține. Încălcarea acestor prevederi legale atrage după sine sancțiuni care pot fi destul de usturătoare.

Viața la bloc și închiderea balconului

Închiderea unui balcon sau a unei logii este reglementată prin lege și implică respectarea anumitor condiționalități. Este vorba dspre aspecte care țin de estetica clădirii în care se desfășoară viața la gloc. Pentru o astfel de intervenție, proprietarul apartamentului trebuie să solicite autorităților o .

Procedura de obținere a acestei autorizații este una simplificată, comparativ cu cele pentru alte tipuri de lucrări. Obținerea documentului se face în baza unei documentații simplicate. Documentația de autorizare pentru lucrările de închidere a balcoanelor sau logiilor are un conținut simplificat, prevăzut de privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Documentația simplificată scutește solicitantul numeroase studii complexe sau de avize suplimentare. Dosarul trebuie să conțină doar acele elemente esențiale ce descriu soluția propusă și asigură verificarea siguranței lucrării.

Dosarul trebuie să includă un memoriu de arhitectură care să explice soluția propusă și releveul suprafeței afectate. De asemenea, documentația trebuie să conțină planul de fațadă, propunerea tehnică de închidere a balcoanelor sau logiilor și avizul proiectantului inițial. Alternativ poate fi depusă și o expertiză tehnică pentru apartamentul respectiv.

Când se cere acordul asociației de proprietari?

Așa cum spuneam, viața la bloc presupune respectarea unor condiții și reguli de conviețuire în comun. În acest context, trebuie spus că, pentru închiderea balcoanelor sau a logiilor aflate la parterul blocurilor de locuit este nevoie, din 2020, și de un acord al asociației de proprietari. Acest acord este dat în anumite condiții. Înainte de introducerea acestei regulu, legea prevedea doar un acord al vecinilor.

Acordul asociației de proprietari este doar dacă lucrările și modificările aduse construcției sunt făcute din motive de securitate sau pentru a atenua efectele noxelor, a zgomotelor, a gunoaielor sau pentru siguranța și sănătatea celor care locuiesc în apartamentul respectiv, prevede Legea 50/1991.

Concret, modificările ce vizează îmbunătățirea condițiilor de locuit sau prevenirea unor riscuri pentru pentru comunitate intră în categoria pentru care asociatia trebuie să-și dea acordul.

Viața la bloc. Autorizația de închidere a balconului

Autorizația de construire reprezintă actul final de autoritate emis de care permite executarea lucrărilor de construcții în conformitate cu măsurile legale.

Legea stabilește că autorizația se emite pentru executarea lucrărilor de bază și pentru cele aferente organizării executării lucrărilor. Documentul trebuie pus la dispoziția solicitantului într-un termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii documentației necesare.

Cei care au în vedere închiderea unui balcon ar trebui să întocmească documentația simplificată prevăzută de lege, să obțină acordul asociației de proprietari (dacă este necesar) și să depună dosarul la autoritatea locală. Lucrările pot fi demarate doar după ce a fost emisă autorizația de construire.