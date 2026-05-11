Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în din Bihor. Principalul suspect, un recidivist condamnat anterior pentru omor, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Apar noi detalii cutremurătoare despre crimă. Ce au descoperit anchetatorii

Tragedia a avut loc în localitatea Parhida, unde fata se afla la o fermă pentru orele de practică. Tatăl victimei a dat alerta la 112 după ce tânăra nu a mai răspuns la telefon, iar trupul neînsuflețit a fost găsit ulterior într-un lan de rapiță.

Anchetatorii au constatat la fața locului că victima prezenta urme de tăiere și înțepare în zona gâtului, leziuni provocate prin aplicarea mai multor lovituri de cuțit.

Cum a fost capturat suspectul

Forțele de ordine au mobilizat polițiști, jandarmi și un elicopter cu termoviziune pentru a-l găsi pe agresor, care fusese dat inclusiv în consemn la frontieră.

După șase ore de căutări, bărbatul a fost descoperit ascuns tot într-un lan de rapiță, la aproximativ un kilometru de locul crimei. În momentul capturării, suspectul avea hainele pline de sânge și era rănit la un picior, scrie .

Cine este agresorul și ce legătură avea cu victima

Informația care a șocat comunitatea locală este trecutul infracțional al suspectului, acesta fiind anterior condamnat pentru o altă faptă de omor.

Deși se afla în libertate, bărbatul a recidivat cu o cruzime extremă, atacând o tânără care nu a avut nicio șansă de scăpare. Judecătorii de la Tribunalul Bihor au decis arestarea sa preventivă pentru omor calificat, în timp ce motivul atacului rămâne încă necunoscut.