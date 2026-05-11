Zelenski cere întâlnire bilaterală cu Nicușor Dan la București. De ce vrea să discute președintele Ucrainei separat cu Nicușor Dan

Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, participă miercuri, 13 mai, la Summitul Formatului București 9 găzduit la Palatul Cotroceni, iar partea ucraineană a solicitat separat o întrevedere directă cu președintele României. Soția lui Zelenski va avea un program distinct alături de Mirabela Grădinaru.

Zelenski, discuție cu ușile închise cu Nicușor Dan

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a solicitat o întâlnire bilaterală cu președintele României, Nicușor Dan, cu ocazia participării sale la Summitul Formatului București 9 (B9), care va avea loc miercuri, 13 mai 2026, la Palatul Cotroceni din București. Potrivit informațiilor apărute în presă, cererea a venit din partea ucraineană, separat de discuțiile oficiale din cadrul summitului.

Volodimir Zelenski va veni la București împreună cu soția sa, Olena Zelenska. Aceasta nu va participa la summit, însă va avea un program separat alături de Mirabela Grădinaru. Detaliile acestui program urmează să fie anunțate în zilele următoare.

Cine participă la Summitul B9

Administrația Prezidențială consideră prezența liderului ucrainean una care va aduce „substanță” summitului, în contextul în care reuniunea are ca obiectiv principal consolidarea relației transatlantice și apropierea de Statele Unite. Formatul B9 este strâns legat de agenda NATO, iar una dintre mizele majore este pregătirea unei poziții comune pentru summitul alianței.

O miză importantă pentru România este faptul că statele participante urmează să își asume o declarație comună privind relația transatlantică, considerată o victorie diplomatică pentru președintele Nicușor Dan. Documentul va reprezenta un mesaj de poziționare strategică privind securitatea regională, cooperarea industrială în domeniul apărării și consolidarea relației cu partenerul american.

Totodată, România va aduce în discuție și situația din Republica Moldova, subliniind vulnerabilitatea acesteia în fața agresiunii Federației Ruse și a războiului hibrid desfășurat în regiune. Bucureștiul va pleda pentru creșterea sprijinului de securitate și pentru menținerea coerenței Flancului Estic al NATO.

– Secretarul General NATO, Mark Rutte;

– Președintele Republicii Lituania, Gitanas Nausėda;

– Președintele Republicii Estonia, Alar Karis;

– Președintele Republicii Cehe, Petr Pavel;

– Președintele Republicii Letonia, Edgars Rinkēvičs;

– Președintele Republicii Slovace, Peter Pellegrini;

– Președintele Republicii Finlanda, Alexander Stubb;

– Prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen;

– Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski;

– Subsecretarul de Stat din Statele Unite ale Americii pentru controlul armamentelor și securitate internațională,

– Ministrul Apărării din Regatul Suediei, Pål Jonson;

– Ministrul Afacerilor Externe din Regatul Norvegiei, Espen Barth Eide;

– Secretarul de Stat permanent din cadrul Cancelariei Prim-ministrului Islandei, Benedikt Árnason;

– Reprezentantul Permanent al Republicii Bulgaria la NATO, Ambasadorul Nikolay Milkov;

– Ambasadorul Ungariei în România, Kissné Hlatki Katalin.