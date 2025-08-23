B1 Inregistrari!
Un român urmărit internațional, prins în Germania, în timpul operațiunilor de căutare a lui Emil Gânj. Ce legătură există între cei doi

23 aug. 2025, 14:46
Un român urmărit internațional, prins în Germania, în timpul operațiunilor de căutare a lui Emil Gânj. Ce legătură există între cei doi
Sursa Foto: Freepik.com

Un român urmărit internațional a fost prins în Germania în cadrul operațiunilor de căutare a lui Emil  Gânj.

 

Cuprins:

  1. Ce acuzații i se aduc bărbatului
  2. Ce legătură există între Sălăgean și Emil Gânj

Ce acuzații i se aduc bărbatului

Liviu Ilie Sălăgean a fost prins vineri, în orașul german Karlsruhe. Acesta era dat în urmărire internațională, fiind emise pe numele lui două mandate europene de arestare de către Judecătoria Luduș.

Prima condamnare se referă la perioada 2 septembrie – 27 septembrie 2020, când a fost prins de trei ori conducând un autovehicul, fără a deține însă un permis de conducere. A fost condamnat la o pedeapsă de doi ani și 1.433 de zile de închisoare (un rest de la o pedeapsă pe care nu o executase complet).

Pe 17 iulie 2024, a fost emis un alt mandat european de arestare după ce, în 2020, a amenințat doi martori audiați în dosarul în care era cercetat pentru conducerea fără permis, pentru a le influența declarațiile. A condamnat la un an și 4 luni de închisoare.

 

 

Ce legătură există între Sălăgean și Emil Gânj

Sălăgean nu este la prima condamnare. În 2011, bărbatul a fost acuzat de săvârșirea infracțiunii de omor, pentru o faptă comisă împreună cu Emil Gânj, relatează Știrile ProTV.

Cetățeanul român va fi prezentat autorității judiciare germane, urmând ca acestea să decidă asupra predării sale către România, a precizat IGPR.

