Un bărbat de 67 de ani a fost executat în Florida, după ce a petrecut aproape două treimi din viaţă în închisoare. Pentru ce era condamnat

Un în vârstă de 67 de ani a fost executat marţi, prin injecţie letală, în statul american .

Cuprins

Pentru ce era condamnat bărbatul

A 29-a persoană executată

Execuţia lui Kayle Bates a avut loc la ora 22:17 GMT la închisoarea de stat din Florida, Raiford. Bărbatul, în vârstă de 67 de ani, și-a petrecut aproape două treimi din viață în închisoare.

Bărbatul a primit sentința în 1983 pentru uciderea lui Janet Renee White, în vârstă de 24 de ani, pe care a răpit-o în 1982 de la locul ei de muncă din Lynn Haven, Florida. Criminalul a dus-o într-o zonă împădurită din apropiere şi a înjunghiat-o, conform .

Bărbatul de 67 de ani a reprezentat cea de-a 29-a persoană executată anul acesta în Statele Unite şi a zecea în statul Florida.

Majoritatea execuţiilor în 2025 au fost efectuate prin injecţie letală. Trei au fost executate prin inhalare de azot, o metodă utilizată pentru prima dată în lume de Alabama în 2024 şi comparată de experţii ONU cu o formă de „tortură”.

În alte două cazuri, în Carolina de Sud, condamnații au fost executați prin împuşcare, pentru prima dată în Statele Unite din 2010.