Un spion a fost prins în România. Este vorba despre fostul director adjunct al Serviciului de Informații din Moldova. Unde ar fi avut loc întâlnirile cu ofițeri KGB din Belarus

Un fost al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii , în vârstă de 47 de ani, a fost adus luni la sediul DIICOT București. Acesta este acuzat de trădare prin transmiterea de informații secrete de stat către KGB Belarus.

Cine este spionul reținut de DIICOT

Potrivit , spionul reținut luni pe aeroportul din Timișoara, cu dublă cetățenie, moldoveană și română este Alexandru Bălan, fost adjunct al directorului SIS (Serviciul de Informații și Securitate) din Republica Moldova.

Alexandru Bălan s-a născut în 1978, în raionul Vulcănești, Moldova. După absolvirea Academiei de Studii Economice din Chișinău în 2000, s-a angajat în SIS, unde a lucrat în Centrul Antiterorism și ulterior a ajuns șef al contrainformațiilor. În 2016, președintele Nicolae Timofti l-a numit adjunct al directorului SIS.

De-a lungul carierei sale, Bălan a fost implicat în mai multe controverse, inclusiv criticat pentru rolul său în reprimarea protestelor din 2009 și implicarea într-un caz de evadare a unui blogger rus. Recent, înainte de reținere, a devenit activ în media și pe rețele sociale, criticând conducerea SIS și avertizând asupra infiltrărilor agenților ruși în instituțiile din Moldova.

Autoritățile române continuă ancheta, iar Bălan rămâne reținut în așteptarea măsurilor legale.

Ce informații ar fi transmis spionul către KGB Belarus

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024 – 2025, fostul ofițer ar fi furnizat date considerate esențiale pentru securitatea națională a României. În schimb, acesta ar fi primit plăți din partea agenților străini.

Unde aveau loc întâlnirile secrete

Surse judiciare arată că întâlnirile dintre oficialul moldovean și ofițerii de informații belaruși s-ar fi desfășurat la Budapesta, într-un cadru conspirativ. Scopul era transmiterea de informații clasificate și consolidarea legăturii cu rețeaua KGB Belarus.

Cum a fost descoperită activitatea de spionaj

Dosarul este instrumentat de DIICOT, în cooperare cu structurile internaționale de securitate. Operațiunea s-a desfășurat sub coordonarea EUROJUST, ceea ce arată amploarea și gravitatea cazului.

Ce urmează în ancheta coordonată de EUROJUST

Fostul oficial SIS a fost adus în fața anchetatorilor pentru audieri, iar procurorii urmează să decidă dacă vor cere arestarea preventivă. Dacă acuzațiile se confirmă, cazul ar putea avea implicații serioase asupra securității regionale și a relațiilor dintre România, Republica Moldova și Belarus.

“Astăzi, 08 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui suspect, în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul ca, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizata a unor informații secrete de stat, către reprezentați ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României.

Astfel, între anii 2024-2025, suspectul a realizat doua întâlniri, ambele în Budapesta – Ungaria, cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile ca aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate.

Ancheta, desfășurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.”, a transmis DIICOT.