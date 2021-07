Fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu: În ultimii 20 de ani am crescut de 5 ori cheltuielile în educație, dar nivelul de pregătire a scăzut

Fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, a comentat luni pentru B1 TV rezultatele din acest an la examenul de Bacalaureat. Acesta a precizat că în ultimii 20 de ani, deși cheltuielile cu educația au crescut de 5 ori, calitatea educației s-a deteriorat.

“Dincolo de procentaje pe care le analizăm an de an, într-un mod oarecum steril, cred că trebuie să vorbim despre esență și anume despre nivelul tinerilor care ajung la Bacalaureat. Din păcate totul ne arată că acest nivel a scăzut. În ultimii 20 de ani am crescut de 5 ori cheltuielile în educație pentru a avea rezultate mai slabe, pentru a avea tineri mai slabi pregătiți, or aici este adevărata problemă pe care o avem”, a declarat Daniel Funeriu.

Acesta a precizat că sunt trei aspecte care necesită schimbări substanțiale pemtru a putea vorbi despre un sistem de educație eficient în România:

“Trebuie să ne uităm la trei lucruri esențiale și să ne punem trei întrebări esențiale: Am așezat educația pe un fundament moral solid? Nu, pentru că după ce am început acum 10 ani, primul bacalaureat nefraudat cu camere de luat vederi, după ce am început acum 10 ani lupta împotriva fraudei academice, astăzi ne trezim cu aproape toți șefii de instituții importante din România cu tolba plină de plagiat.

A doua întrebare pe care trebuie să ne-o punem este dacă am așezat educația pe autoritatea și pe respectul pe care profesorii îl merită și dacă am așezat educația pe exigență, toatea acestea care trebuie să fie izvorâte din calitățile umane și profesionale a celor pe care îi avem în fața copiiilor? Acest lucru nu s-a întâmplat și din păcate școala a devenit locul în care angjăm pile politice.

A treia întrebare pe care trebuie să ne-o punem între rural și urban. Am făcut din școală locul în care faliile din societate se reduc? Din păcate nu. Școala este acel loc din România în care toți copiii României trebuie să se întâlnească într-un cadru comun. Școala este acel loc unde faliile trebuie reduse. Școala a devenit un fel de câmp de ruine pe care se bat ca demenții niște politicieni”, a declarat Daniel Funeriu.